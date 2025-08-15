Putin diz que teve boa conversa com Trump, mas 'ainda não há acordo' sobre Ucrânia

Após uma reunião de quase três horas nesta sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente americano Donald Trump declaram que 'ainda não há acordo fechado' quanto à guerra na Ucrânia. No entanto, o líder russo afirmou que está interessado em um acordo de paz.

"Ainda não há acordo fechado", disse Putin, após a reunião com Trump.

Em seguida, o presidente americano afirmou que vai entrar em contato com o presidente ucraniano Volodymyr Zelesnky e a OTAN para detalhar as negociações com o governo russo.

: "Concordamos em muitos, muitos pontos. Não há acordo até que haja um acordo. Ligarei para a Otan. Claro que ligarei para o presidente Zelensky e lhei contarei sobre a reunião de hoje. Realmente fizemos um grande progresso".

Os dois presidentes se reuniram na manhã desta sexta-feira, 15, na base militar de Elmendorf-Richardson, perto de Anchorage, no Alasca. Os dois se encontraram e posaram para fotos antes de começarem as conversas.

