Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Putin diz que teve boa conversa com Trump, mas 'ainda não há acordo' sobre Ucrânia

Presidentes fizeram uma reunião de cúpula nesta sexta-feira, 15 de agosto, para discutir a guerra na Ucrânia

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 20h11.

Última atualização em 15 de agosto de 2025 às 20h17.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

Após uma reunião de quase três horas nesta sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente americano Donald Trump declaram que 'ainda não há acordo fechado' quanto à guerra na Ucrânia. No entanto, o líder russo afirmou que está interessado em um acordo de paz.

"Ainda não há acordo fechado", disse Putin, após a reunião com Trump.

Em seguida, o presidente americano afirmou que vai entrar em contato com o presidente ucraniano Volodymyr Zelesnky e a OTAN para detalhar as negociações com o governo russo.

: "Concordamos em muitos, muitos pontos. Não há acordo até que haja um acordo. Ligarei para a Otan. Claro que ligarei para o presidente Zelensky e lhei contarei sobre a reunião de hoje. Realmente fizemos um grande progresso".

Os dois presidentes se reuniram na manhã desta sexta-feira, 15, na base militar de Elmendorf-Richardson, perto de Anchorage, no Alasca. Os dois se encontraram e posaram para fotos antes de começarem as conversas.

*Mais informações em instantes. 

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaRússiaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Decisão poupa Argentina de entregar ações da YPF enquanto recursos não forem resolvidos

Governo Trump cria 'lista de lealdade' e classifica empresas por apoio a seu pacote fiscal

Avião B-2, modelo usado em ataque no Irã, passa perto de Putin em encontro com Trump; assista

Trump diz que tarifas sobre semicondutores virão em breve e podem chegar a 300%

Mais na Exame

Pop

Festival de Gramado abre nesta sexta com 'O Último Azul' e homenagem a Rodrigo Santoro

Brasil

Lula diz que Brasil vive 'uma turbulência desnecessária' causada por Trump

Mundo

Decisão poupa Argentina de entregar ações da YPF enquanto recursos não forem resolvidos

Marketing

Rio Innovation Week desembarca em São Paulo a partir de 2026