Ibovespa hoje: bolsa sobe após PIB da China sair acima do esperado

O Ibovespa avança nesta terça-feira, 17, com investidores digerindo os dados da economia chinesa divulgados na última noite. O PIB da China encerrou 2022 com 3% de alta, o menor crescimento desde 1976 e abaixo da meta de expansão de 5,5% . Os números, no entanto, saíram acima das expectativas do mercado, que esperava por uma atividade ainda mais fraca no país.

Ibovespa: + 1,41%, 110.757 pontos

No quarto trimestre, o PIB chinês teve alta de 2,9%, acima do consenso de 1,8%. Também superaram as estimativas a taxa de desemprego, que caiu de 5,7% para 5,5%, as vendas do varejo, que encerraram dezembro com uma contração anual de 1,9% ante o consenso de queda de 8,6%.

"Os dados de ontem da China do PIB surpreenderam o mundo. Todos os setores contribuíram para a melhora, seja comércio varejista, indústria ou serviços em geral", comentou em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

Os números superiores ao consenso foram atribuídos pela economista Ariane Benedito à maior flexibilização da política de controle do coronavírus na China no fim do ano. "Tenho perspectivas mais favoráveis para a China em 2023. Se a China tem um ambiente mais favoráveis, outras economias, como o Brasil, também têm", disse. "Mas não acho que a China crescerá como em 2021, quando o mundo todo vinha de forte recuperação da pandemia. O cenário, hoje, é outro."

Na bolsa brasileira, ações ligadas a commodities, com preços altamente influenciados pela atividade chinesa, impulsionam a alta do Ibovespa. A Petrobras (PETR4), com o segundo maior peso do índice, sobe cerca de 4% nesta tarde, seguindo a valiorização do petróleo no exterior. Ações de siderúrgicas e frigoríficos também são negociadas no campo positivo.

Petrobras (PETR4): + 4,04%

Bancos reduzem otimismo nos Estados Unidos

Apesar do cenário levemente positivo o no mercado brasileiro nesta terça, o clima ainda é de maior cautela mercado dos Estados Unidos. Em Wall Street, que volta a operar após o feriado de Martin Luther King, índices de ações operam em queda. O pior desempenho veio do Dow Jones, com mais peso do setor financiero, com resultados de grandes bancos americanos no radar.

Em balanço do quarto trimestre divulgado nesta manhã, o Morgan Stanley superou as estimativas para a receita e lucro para o período, mas o resultado do Goldman Sachs saiu abaixo das expectativas. A principal decepção foi com o lucro por ação, que ficou em US$ 3,32 ante o consenso de US$ 5,56. As ações do Goldman Sachs caem mais de 6% na Bolsa de Nova York (NYSE).

O resultado foi prejudicado pelo aumento das provisões contra perda de crédito, que explodiram para US$ 972 milhões no quarto trimestre ante 344 US$ milhões no mesmo período do ano passado. Investidores temem que o crescimento das provisões, também feito por outros bancos, seja um mau preságio do futuro próximo da economia americana.

Destaques da bolsa

No Brasil, ações da Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3), que chegaram a disparar no último pregão, figuram entre os destaques negativos do pregão. Enquanto isso, a Americanas (AMER3), que teve mais um dia de forte queda no início da semana, recupera parte das perdas.

Entre as maiores altas ainda estão as ações da Rede D'Or (RDOR3), que avançam após relatório do BTG Pacutal com recomendação de compra para o ativo. Segundo estimativa do banco, a Rede D'Or deve conseguir R$ 6,2 bilhões em sinergias com a fusão com a SulAmérica, concluída no fim do ano passado. A projeção oficial da empresa não foi divulgada.