Ibovespa agora: bolsa opera acima dos 130 mil pontos com Petrobras (PETR4) eVale (VALE3)

Abre em alta o Ibovespa desta sexta-feira, 15. Depois de uma véspera histórica, a bolsa brasileira parece continuar a seguir o bom humor dos mercados globais, após as decisões monetárias da última Super Quarta. Por volta das 10h42, o índice atingiu máxima histórica de 131.661,25 pontos, mas depois voltou a oscilar. A sessão de hoje também deve ser marcada por novos dados vindos dos Estados Unidos, China e Europa. Além disso, no radar local os investidores acompanham a agenda econômica no Congresso Nacional e o leilão de linhas de transmissão de energia.

Por aqui, tem pesado positivamente para o índice a alta das blue chips. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) operam com ganhos de 0,56% e 0,43%, respectivamente. Já a Vale (VALE3) tem alta de 0,30%.

Na China, o Banco Central manteve a taxa de juro a 3,45% ao ano e anunciou a injeção de 1,45 trilhão de yuan na economia. Além disso, foram divulgados dados da produção industrial que mostraram um crescimento de 6,6% em novembro na comparação com 12 meses antes. A expectativa era de um avanço de 5,5%. Essa foi a maior alta do indicador registrado no país nos últimos dois anos. Outros números, porém, tiveram desempenhos não tão positivos.

No varejo chinês, as vendas tiveram um crescimento anual de 10,1% no período, abaixo do consenso de alta de 12,1%. Enquanto isso, o mercado imobiliário – que vem passando por um momento turbulento em meio à crise entre as incorporadoras – apresentou uma queda nas vendas de 4,3% em novembro na comparação anual.

Ibovespa agora

IBOV: +0,52%, aos 131.517 pontos.

O dia também começou com números do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do Euro e dos países que compõem o bloco. Segundo a S&P Global e o Hamburg Commercial Bank, o indicador composto da zona do euro caiu de 47,6 em novembro a 47,0 na preliminar de dezembro. O consenso apontava para um avanço a 48,1. O PMI do setor industrial da região se manteve em 44,2 em dezembro, quando os economistas previam avanço a 44,5. Já o PMI de serviços caiu de 48,7 em novembro para 48,1 na prévia de dezembro, quando se esperava alta a 49,0. Os números continuam, portanto, abaixo da marca de 50, que separa contração da expansão da atividade nessa pesquisa.

Outros dados que serão divulgados hoje são referentes ao índice de gerentes de compras dos EUA. Por volta das 11h45 (horário de Brasília), serão publicados os números do PMI de dezembro dos setores industriais e de serviços, bem como o indicador composto do país.

Radar político

No radar político as atenções estão em Brasília. Isso porque, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a reforma tributária pode ser votada hoje. O texto foi aprovado pelo Senado e voltou para a Câmara após ter sofrido mudanças. Novas alterações ainda são debatidas na Câmara. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê possibilidade de o texto ser promulgado apenas com interesses em comum entre Câmara e Senado.

Por fim, foi realizado nesta sexta-feira, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o maior leilão de linhas de transmissão de energia. Estava previsto um volume de investimentos total de R$ 21,7 bilhões – montante histórico – para a implantação de projetos de escoamento de energia. Somente a chinesa State Grid arrematou sozinha o lote 1 por uma Receita Anual Permitida (RAP) R$ 1,936 bilhão, com deságio de 39,9%% sobre RAP máxima de R$ 3,2 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa

MRV (MRVE3): +2,86%

+2,86% Usiminas (USIM5): +1,72%

+1,72% Petrobras ON (PETR3): 1,42%

Maiores quedas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): -6,8%

-6,8% Grupo Soma (SOMA3): -2,97%

-2,97% Magazine Luiza (MGLU3): -2,06%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,59%, a R$ 4,943. Na quinta, o dólar encerrou o dia com baixa de 0,07%, cotado a R$ 4,914.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

