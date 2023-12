Casas Bahia (BHIA3) em queda livre: ações recuam no primeiro dia após grupamento

As ações das Casas Bahia (BHIA3) ficam na lanterna do Ibovespa nesta sexta-feira, 15, e desabam 9,2% por volta das 11h40. Hoje é o primeiro dia de negociação dos papéis depois do grupamento de ações, na proporção de 25 para 1.

Também conhecido como inplit, o movimento é uma junção de papéis para formar uma só ação, e assim aumentar seu valor. Os papéis da Casas Bahia fecharam na véspera negociados a R$ 0,50, acumulando perdas de 79,16% em 2023.

Com o grupamento, os papéis da empresa saem da casa dos centavos e hoje são negociados no patamar dos R$ 11.

Casas Bahia (BHIA3) vai sair do Ibovespa?

O grupamento, anunciado no final de novembro, é uma tentativa da empresa em evitar ser uma penny stock: uma ação negociada a menos de R$ 1. Ficar acima da marca dos centavos é, inclusive, uma condição essencial para fazer parte do Ibovespa.

Pelas regras da B3, uma ação não pode se manter negociada a menos de R$ 1 por mais de 30 pregões consecutivos. Caso isso ocorra, a empresa é forçada a aglutinar os papéis de forma a elevar o preço para acima do patamar dos centavos. Antes do grupamento, o dia 13 de setembro havia sido o último pregão em que as ações das Casas Bahia estavam acima da marca de R$ 1.

