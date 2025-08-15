Ibovespa abre o último pregão da semana próximo da estabilidade

O Ibovespa abriu o último pregão da semana operando próximo da estabilidade. Por volta das 10h10, o principal índice de referência da B3 operava com leve queda de 0,1%, aos 136.214 pontos.

Na véspera, o índice fechou em com recuo de 0,24%, aos 136.355 pontos. A baixa foi puxada pelas ações da Vale (VALE3), que caíram 1,24% e pelos papeis da Petrobras (PETR4), que recuaram 1,28%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,1%, aos 136.214 pontos

Dólar: -0,51%, a R$ 5,3892

No radar hoje

A agenda desta sexta-feira, 15, traz indicadores importantes no Brasil e nos Estados Unidos, além de eventos políticos e corporativos que devem atrair a atenção dos investidores.

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, menor nível da série histórica iniciada em 2012, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta manhã. A queda frente ao trimestre anterior foi registrada em 18 estados, com os menores índices em Santa Catarina (2,2%) e os maiores em Pernambuco (10,4%).

O rendimento médio real subiu para R$ 3.477, alta de 1,1% em um ano, e a informalidade ficou em 37,8%, com destaque para Maranhão (56,2%) e Santa Catarina (24,7%). Para o IBGE, os dados refletem um mercado de trabalho aquecido e resiliente, com mais oportunidades formais e informais.

No campo político, às 16h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin participam da inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM em Iracemápolis (SP). No mesmo horário, Galípolo tem reunião com Joesley Mendonça Batista, da J&F.

No radar americano

O destaque internacional do dia é o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, marcado para as 16h30 (horário de Brasília). Será a primeira reunião presencial entre os dois desde o retorno de Trump à Casa Branca, com a guerra na Ucrânia como tema central. Na véspera, o presidente americano disse esperar um acordo de paz, mas não de cessar-fogo imediato.

Na agenda econômica, os primeiros indicadores do dia mostraram um desempenho misto. As vendas no varejo nos Estados Unidos cresceram 0,5% em julho na comparação mensal, abaixo da previsão de 0,6%, segundo o Departamento de Comércio. O dado de junho foi revisado para cima, de 0,6% para 0,9%. Na comparação anual, as vendas avançaram 3,92%, desacelerando frente aos 4,35% do mês anterior.

No mesmo horário, o índice de atividade industrial Empire State, do Federal Reserve (Fed) de Nova York, surpreendeu ao subir para 11,90 pontos em agosto, bem acima da projeção de -1,20 e do resultado anterior de 5,50. A leitura acima de zero indica melhora nas condições do setor no estado.

Também pela manhã, o Departamento de Trabalho informou que os preços de importação subiram 0,4% no mês, acima da estimativa de 0,1%, enquanto os preços de exportação avançaram 0,1%, desacelerando ante os 0,5% de junho.

Na sequência, o Fed divulgou a produção industrial de julho, que caiu 0,10%, na margem, de +0,4% em junho, ante expectativa de 0%. Ano a ano, subiu 1,4%, de 0,7%.

Às 11h, sai o índice preliminar de sentimento do consumidor de agosto, calculado pela Universidade de Michigan. Já às 14h, a Baker Hughes atualiza o número de poços e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com destaque para o Japão. O Nikkei 225 avançou 1,71%, renovando recorde histórico, após o PIB do segundo trimestre crescer 0,3%, acima da expectativa de 0,1%, mesmo com o impacto das tarifas impostas pelos EUA.

Na China, indicadores de julho vieram abaixo do previsto, aumentando preocupações sobre a demanda interna. O CSI 300 subiu 0,7%, enquanto o Hang Seng caiu 0,98%. O sul-coreano Kospi subiu 0,04%, enquanto o australiano S&P/ASX 200 teve alta de 0,73%.

Na Europa, o índice Stoxx 600 avançava 0,05% por volta das 9h55 (horário de Brasília), com o DAX, da Alemanha, em alta de 0,10%, o CAC 40, da França, subindo 0,52%, e o FTSE 100, do Reino Unido, recuando 0,19%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros indicavam abertura mista, com avanço de 0,60% no Dow Jones, alta de 0,11% no S&P 500 e queda de 0,10% no Nasdaq 100.