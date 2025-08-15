Dólar fecha em baixa em linha com tendência global

O dólar à vista fechou, na sessão desta sexta-feira, 15, em baixa de 0,35%, a R$ 5,398, depois de oscilar entre R$ 5,384 e R$ 5,414. Na semana, a moeda recuou 0,70%.

O dólar vem vivendo um cenário de desvalorização global, que pode ser explicado por uma proximidade de queda de juros nos Estados Unidos, principalmente após a divulgação, na terça-feira, 12, de um dado de inflação mais fraco nos EUA, explica Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos.

"Esse resultado aumentou a probabilidade do Federal Reserve [Fed, banco central americano] adotar um corte de juros mais agressivo já na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto [Fomc], em setembro", diz o especialista.

Com o BC americano inclinado a reduzir juros, os ativos denominados em dólar passam a oferecer uma remuneração menor. Isso diminui a atratividade desses investimentos e, consequentemente, a demanda global por dolarização.

"Quanto ao real, é difícil prever o comportamento nos próximos meses. O fato é que o dólar, na minha opinião, já perdeu bastante valor desde janeiro", complementa.

No dia, o destaque foi o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. É a primeira reunião presencial entre os dois desde o retorno de Trump à Casa Branca, com a guerra na Ucrânia como tema central. Na véspera, o presidente americano disse esperar um acordo de paz, mas não de cessar-fogo imediato.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.