Nikkei bate recorde com IA e estímulo bilionário no Japão

Em um dia marcado pelo otimismo com o setor de tecnologia e pelo anúncio de novas medidas fiscais, o índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, encerrou a sessão desta quarta-feira, 3, com forte alta de 2,50%, alcançando o recorde de 68.402,13 pontos.

O movimento reforça a resiliência dos mercados asiáticos, que seguem em trajetória positiva mesmo diante do agravamento da guerra no Oriente Médio. Desde 2024, o índice japonês vem batendo recordes, com alta de 82,66% nos últimos 12 meses.

Indústria e estímulo fiscal

O desempenho recorde de hoje foi sustentado pelo avanço das empresas dos setores industrial e, principalmente, de tecnologia. O principal catalisador doméstico, porém, foi a aprovação de uma proposta de orçamento suplementar de 3,11 trilhões de ienes (cerca de US$ 19,5 bilhões).

A medida, articulada pelo governo da premiê Sanae Takaichi, busca amenizar o aumento do custo de vida provocado pelos reflexos da guerra entre Estados Unidos e Irã. O pacote concentra esforços na manutenção dos subsídios aos preços de gás e eletricidade.

A expectativa é de que receba aprovação final do Parlamento até esta sexta-feira, 5.

IA e chips: o motor da Ásia

O rali dos mercados asiáticos não se limita ao Japão. Analistas do Goldman Sachs relatam que a região da Ásia Setentrional se consolidou como o "epicentro do comércio de inteligência artificial (IA)", segundo a Reuters.

"Ações que apresentam crescimento nos lucros, ou nas receitas no caso de empresas em estágio inicial, estão sendo recompensadas, enquanto aquelas que não atingem esse crescimento estão sendo penalizadas ou ignoradas", disse.

O Goldman também ressalta que os países do Norte da Ásia contam com mais força para enfrentar eventuais choques energéticos decorrentes do conflito em Teerã, em comparação com as economias do Sul do continente.

Petróleo sobe com novos ataques

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacou que o Irã instalou minas em "grandes segmentos" do Estreito de Ormuz, rota de escoamento de 20% do petróleo global.

O Pentágono já iniciou operações para destruir embarcações e minas na região, mas a incerteza levou os preços da commodity a novos avanços. O Brent sobe 2,70%, a US$ 98,60, por volta das 7h30 (horário de Brasília).

Ainda assim, os investidores parecem ter deixado as preocupações em segundo plano, concentrando suas atenções no potencial de crescimento das empresas ligadas à IA, na avaliação de fontes ouvidas pela Reuters.

Clima positivo no continente asiático

O clima foi, em sua maioria, positivo nos mercados asiáticos, com exceção de Hong Kong:

Taiex (Taiwan): 1,98%.

1,98%. Kospi (Coreia do Sul): 0,15%

0,15% Xangai (China): 0,22%.

0,22%. Shenzhen (China): 0,73%.

0,73%. Hang Seng (Hong Kong): -1,56%

Embora o rali da IA continue ganhando força, o Goldman faz um alerta para a crescente concentração dos ganhos em um número reduzido de ativos e para o aumento da especulação em fundos de índices (ETFs) alavancados.