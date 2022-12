Ibovespa hoje: Petrobras desaba mais de 7% e derruba índice após mudança da Lei das Estatais

O Ibovespa abriu em queda nesta quarta-feira, 14, pressionado pelas ações da Petrobras. A estatal cai mais de 7% na bolsa, com investidores reagindo negativamente à mudança da Lei das Estatais.

Ibovespa: - 1,76% 101.720 pontos

A alteração, aprovada na última noite pela Câmara dos Deputados, reduz de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para dirigentes de campanha assumirem cargos do alto escalão em estatais. A mudança viabiliza a escolha de Aloízio Mercadante para a presidência do BNDES do próximo governo. Mas também aumenta as incertezas do mercado sobre o futuro das estatais listadas.

Com menor confiança sobre os próximos passos da Petrobras, investidores trocam as posições na estatal e pela em petrolíferas privadas. PetroRio e 3R são negociadas em alta nesta quarta.

Petrobras (PETR4): - 7,61%

PetroRio (PRIO3): + 0,69%

A mudança da Lei das Estatais também gera incertezas sobre o Banco do Brasil, que lidera as perdas entre os grandes bancos, caindo mais de 2%.

"Vemos a Lei das Estatais como uma das camadas de proteção contra uma possível intervenção na Petrobras. Além disso, destacamos que esse projeto foi aprovado por ampla maioria na Câmara, mostrando que o novo governo poderia ter capital político suficiente para obter apoio do Congresso e fazer novos ajustes na lei", avaliaram analistas do Goldman Sachs em relatório.

Apesar dos temores estarem centrados nas estatais, o tom negativo se espalha por todo o mercado brasileiro, com dólar e juros futuros em alta.

O pessimismo de investidores locais contrasta com as altas do mercado americano, que segue à espera da decisão do Federal Reserve (Fed). A expectativa é de que o Fed reduza o ritmo de alta de juros após quatro elevações de 0,75 ponto percentual.