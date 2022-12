Ibovespa hoje: bolsa sobe na contramão de NY com negociação da Lei das Estatais no radar

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 15, tendo no radar as negociações da alteração da Lei das Estatais no Senado.

Ibovespa: + 1,45%, 105.250 pontos

Segundo a Arko Advice, perdeu força no Senado o projeto de lei que reduzia o período de quarentena para dirigentes políticos assumirem cargos do alto escalão em estatais. A tendência, de acordo com fontes da Arko, é de que a alteração não seja votada. A mudança precisava da aprovação do Senado para ser encaminhada para a sanção presidencial.

A possibilidade de alteração da Lei das Estatais não avançar gera doses de otimismo nesta quinta e impulsiona, especialmente, as ações de empresas do governo. A Petrobras, que chegou a cair quase 10% na véspera, após a Câmara ter aprovado a mudança, opera em firme alta. Ações do Banco do Brasil também sobem, quebrando a seqência de seis quedas seguidas.

Petrobras ( PETR4 ): + 2,10%

): + 2,10% Banco do Brasil (BBAS3): + 2,22%

Ações ligadas à China também operam na ponta positiva, com esperanças de que a economia chiensa irá voltar a acelerar a partir do ano que vem, com queda de restrições anticovid e estímulos do governo. A melhora da expectativa ajuda, especialmente, ações de commodities, como de frigoríficos e ligada ao setor de aço e mineração. A Vale, com a maior participação do índice, sobe cerca de 1%, em linha com a valorização do minério de ferro nesta madrugada.

Cautela no exterior

Apesar das altas do mercado brasileiro, no exterior, o movimento é negativo, tendo como pano de fundo altas de juros nas principais economias do mundo. Nesta manhã, o Banco Central Europeu (BCE) e o Bank of England (BoE) subiram suas taxas em 0,50 ponto percentual. A magnitude foi a mesma da realizada pelo Federal Reserve (Fed) em decisão da última tarde, quando suavizou o ritmo do ajuste após quatro altas de 0,75 p.p. seguidas.

As altas de juros já eram amplamente esperadas pelo mercado, mas o tom dos comunicados preocuparam investidores. Bolsas da Europa operam em queda no início da tarde desta quinta, enquanto os principais índices do Estados Unidos estendem as perdas da véspera, recuando mais de 2%.

"O discurso do Fed foi mais duro do que imaginava. A inflação tem melhorado, mas eles ainda estão preocupados. Vão subir juros e manter elevados até terem certeza de que a inflação está convergindo para a meta", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call.

Oi salta mais de 50%

Fora do Ibovespa, as ações da Oi (OIBR3/OIBR4) saltam mais de 50%, após a Justiça ter decretado o fim da recuperação judicial (RJ) da companhia. A notícia é muito importante para a companhia. Depois de vários anos e um processo supercomplexo, a Oi conseguiu colocar um ponto final na recuperção judicial", afirmou Fabiano Vaz, sócio e analista de ações da Nord Research.

Além de completar um dos requisitos (não estar em RJ) para voltar a integrar índices da B3, Vaz comentou que, agora, há maior chance de a empresa conseguir empréstimos mais baratos. "Isso possibilitaria o alongamento e barateamento da dívida."