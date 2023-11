Ibovespa agora: bolsa opera em queda com risco fiscal dos EUA no radar

Opera em queda o Ibovespa desta segunda-feira, 13. Por aqui, a atenção do investidor estará focada nos balanços do terceiro trimestre, ainda que as expectativas fossem com os números da Americanas (AMER3), referentes a 2022, que foram adiados. Junto a isso, a Moody’s rebaixou a classificação dos Estados Unidos de estável para negativa. Vale lembrar que a bolsa brasileira terá a semana mais curta, pois ficará fechada na quarta-feira, 15, devido ao feriado da Proclamação da República.

Na última sexta-feira, a agência de classificação de risco alterou a perspectiva do rating AAA de estável para negativa. A razão para a mudança foram os “riscos fiscais”, que podem não ser mais compensados pelo perfil de crédito americano.

Bruno Lima, Equity Research Analyst do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), destaca que, agora, a principal preocupação dos investidores se dará em torno de um shutdown nos EUA. "A revisão da Moody's vem muito na esteira dessa polarização, pensando em política americana, que acaba gerando uma dificuldade de chegar a um arranjo fiscal mais sustentável", afirma.

Ibovespa agora

IBOV: -0,34%, aos 120.160 pontos.

De volta ao Brasil, nesta segunda-feira era prevista a divulgação dos números da Americanas referentes a 2022. A varejista está em recuperação judicial, após “inconsistências contábeis” apontarem para um rombo de R$ 43 bilhões. Em fato relevante, a companhia justificou que “foi vítima de uma fraude sofisticada e muito bem arquitetada, o que tornou a compilação e análise de suas demonstrações financeiras históricas uma tarefa extremamente desafiadora e complexa”. A nova data para a divulgação ficou para a quinta-feira, 16.

Sem os números da Americanas, a expectativa fica por conta dos resultados da JBS, BRF, Marfrig, além de Magazine Luiza, CSN e Cosan. A temporada de balanços termina amanhã, 14, com o Nubank apresentando seus números antes da abertura.

Commodities hoje

Entre as commodities, o minério de ferro atingiu uma nova máxima de quase oito meses. Isso porque o ingrediente siderúrgico se beneficia do otimismo de que a demanda por aço para construção melhore na China, com a estabilização do setor imobiliário. Depois de três semanas seguidas de alta, na bolsa de Dalian, o minério subiu 1,68%, a 966,50 iuanes a tonelada (aproximadamente US$ 132,56).

Já o petróleo, que iniciou o dia andando de lado, virou para o positivo. Em relatório mensal, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou em 100 mil barris por dia (bpd) sua previsão de alta na demanda global por petróleo nesta no. Com isso, o número passou para 2,5 milhões de bpd. Diante disso, o barril do Brent para janeiro opera com alta de 0,91%, cotado a US$ 82,17. Já o WTI, referente a dezembro, sobe 0,83%, a US$ 77,81 o barril.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta segunda, a moeda americana sobe 0,31%, a R$ 4,930. Na sexta, o dólar fechou em baixa de 0,51%, cotado a R$ 4,915.

Maiores altas do Ibovespa

Loja Renner ( LREN3 ) : +2,78%

Totvs ( TOTS3 ): +2,47%

Petrobras (PETR4): +2,25%

Maiores quedas do Ibovespa

B3 ( B3SA3 ) : -3,86%

Rede D'OR ( RDOR3 ) : -3%

Fleury (FLRY3): -2,54%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.