Dólar hoje 13/11: opera em alta com agenda econômica mais fraca e em dia de Boletim Focus

O dólar hoje, 13, opera em alta de 0,51% a R$ 4,914, em um dia marcado para uma agenda econômica mais fraca e maior volatilidade global, os investidores permanecem atentos aos próximos dados de inflação nos Estados Unidos, aguardando instruções mais claras sobre a trajetória das taxas de juro no país.

No cenário brasileiro, a semana se inicia com a divulgação do Boletim Focus, um relatório do Banco Central (BC) que consolida as projeções do mercado para os indicadores econômicos. Até o momento, não são esperadas mudanças significativas nas projeções.

Quanto está o dólar hoje?

O dólar comercial hoje opera em alta, a R$ 4,914. Nas casas de câmbio, o dólar turismo está sendo cotado a R$ R$5,010. Na última sexta-feira, a moeda americana fechou em queda de 0,51% a R$ 4,914.

Cotação do dólar

Dólar comercial

Venda: R$ 4,915

Compra: R$ 4,914

Dólar turismo

Venda: R$ 5,111

Compra: R$5,010

O que move o mercado?

Resultados de balanços: divulgação de resultados de empresas como JBS, BRF, Marfrig, Magazine Luiza, CSN e Cosan. O Nubank também apresentará seus números antes da abertura.

divulgação de resultados de empresas como JBS, BRF, Marfrig, Magazine Luiza, CSN e Cosan. O Nubank também apresentará seus números antes da abertura. Calendário de resultados: a temporada de divulgação de resultados termina terça-feira, 14. Na quarta-feira, 15, a bolsa não abrirá devido ao feriado da Proclamação da República.

a temporada de divulgação de resultados termina terça-feira, 14. Na quarta-feira, 15, a bolsa não abrirá devido ao feriado da Proclamação da República. Eleições na Argentina: candidatos à Presidência, Sergio Massa e Javier Milei, participam de debate, temas incluem economia, educação, saúde.

candidatos à Presidência, Sergio Massa e Javier Milei, participam de debate, temas incluem economia, educação, saúde. Desempenho da Xiaomi: Xiaomi, empresa chinesa de smartphones e eletrônicos, anuncia recorde de venda durante o festival de vendas do ‘Dia do Solteiro’. Entre 23 de outubro e 11 de novembro, registrou US$ 3,11 bilhões em vendas em diversas plataformas, incluindo Tmall, Taobao, JD.com, Pinduoduo e Douyin. As ações da Xiaomi na bolsa de Hong Kong subiram 2%.

Qual a diferença do dólar comercial para o dólar turismo?

O dólar comercial trata-se de milhares de dólares em transação no mercado de câmbio. Isso computa exportações, importações, transferências financeiras milionárias e que normalmente são feitas por grandes empresas e bancos.

Já o dólar turismo é comprado por pessoas físicas, normalmente em casas de câmbio, em menores quantidades para viagens ou até passado no cartão de crédito.

Por que o dólar turismo é mais caro?

A cotação do dólar turismo é mais cara, pois são compras muito menores do câmbio, ao contrário das transações feitas por grandes empresas e instituições. Logo, seu custo operacional com transporte de notas e taxa de corretoras ficam mais alto.

Por que o dólar cai?

Basicamente, o preço em relação ao real é calculado em função da disponibilidade de dólares no mercado brasileiro. Ou, seja, quando há uma grande quantidade de moeda norte-americana no país, a tendência é que o preço dela caia em relação ao real, já a baixa disponibilidade da moeda, por outro lado, faz com que o câmbio norte-americano se valorize em relação a nossa moeda.

O Banco Central também tem o poder intervir na cotação. Quando a moeda americana dispara, é comum que o órgão use parte de sua reserva para injetar dólares na economia. Com mais disponibilidade, a cotação da moeda americana tende a cair.

Quais os impactos da queda do dólar?

A queda do dólar frente ao real traz impactos significativos para a economia brasileira. Entre os principais efeitos estão: