ANM interdita atividades de mina da Vale em Mariana

A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou nesta segunda-feira, 13, que interditou e suspendeu as "atividades de disposição de estéril em pilhas" da Mina de Fábrica Nova, da Vale (VALE3), no município de Mariana, Minas Gerais.

A mineradora se beneficiou na maior parte do pregão da alta de 1,68% do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, mas virou para queda após a divulgação da interdição da ANM. Com isso, os papéis da mineradora encerraram as negociações no Ibovespa com queda de 0,21%, cotados a R$ 71,40.

Segundo a ANM, a ação ocorreu porque não houve "comprovação da estabilidade das estruturas". "As pilhas interditadas são a PDE Permanente I, PDE Permanente II e PDE União Vertente Santa Rita", diz a ANM em nota pública.

"Nesta semana, equipe da ANM, em parceria com a Defesa Civil, está realizando vistoria no local para definir a linha de ação que deve ser adotada pela empresa. Assim que for apresentado laudo atestando a estabilidade das estruturas, a ANM decidirá sobre a manutenção ou não da intervenção", diz o comunicado.

À EXAME, a assessoria de comunicação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) confirmou que um inquérito para apurar os fatos enviados pela agência reguladora já foi instaurado. Nessa segunda-feira, 13, membros do MPMG, ANM e Defesa Civil fizeram vistoria na unidade da Vale em Mariana para definir a linha de ação que deve ser adotada pela Vale.

"Assim que for apresentado laudo atestando a estabilidade das estruturas, a ANM decidirá sobre a manutenção ou não da intervenção", informou em nota a agência.

Risco de rompimento?

Em caso de rompimento de uma ou todas as barragens, cerca de 300 pessoas que vivem na área mais próxima, em Santa Rita Durão, estariam em risco.

A ANP projeta um desastre semelhante ao ocorrido em 2022, no dique da Mina Pau Branco, em Nova Lima, próximo a Belo Horizonte, quando uma estrutura transbordou e espalhou todo o material pela BR-040.

"Se o mesmo ocorrer nestas estruturas, não teremos um problema com uma rodovia e sim com 295 pessoas residentes na ZAS", diz o trecho da nota da ANM.

A Vale não respondeu o pedido de esclarecimento enviado. O espaço segue aberto.