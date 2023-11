Minério estende rali com otimismo sobre setor imobiliário chinês

O minério de ferro atingiu uma nova máxima de quase oito meses, em meio ao otimismo crescente de que a demanda por aço para construção vai melhorar na China com a estabilização do setor imobiliário.

Depois de três semanas seguidas de alta, os futuros de minério em Singapura chegaram a subir mais 1,6% nesta segunda-feira, para US$ 128,80 a tonelada.

As perspectivas para o setor imobiliário chinês, que costuma responder por cerca de 40% da demanda por aço no país, melhorou depois que o governo acrescentou 1 trilhão de yuans (US$ 137 bilhões) ao seu plano de emissões de dívida no quarto trimestre, com os recursos destinados sobretudo a projetos de moradia e infraestrutura.

Os investidores procurarão aproveitar qualquer queda no preço da matéria-prima siderúrgica para comprar diante da melhora das perspectivas macroeconômicas da China, disse a Industrial Futures.