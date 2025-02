Ibovespa opera em queda com temor sob novas tarifas de Trump e números fortes do varejo no Brasil

O Ibovespa opera em queda na sessão desta quinta-feira, 13, com papéis relevantes para o índice pesando sobre seu desempenho. A Vale caía refletindo a queda de 1,28% do minério de ferro na Bolsa de Dalian. Os papéis da Petrobras também recuavam, com o momento mais complexo para as cotações do petróleo.

Entre os indicadores internos, os investidores avaliam os números do comércio divulgados hoje pelo IBGE. O comércio brasileiro recuou 0,1% em novembro e fechou o ano de 2024 com crescimento de 4,7%, maior alta desde 2012. O resultado do mês veio em linha com o esperado pelos analistas, que projetavam queda de 0,1%. Já o resultado do ano surpreendeu as expectativas de mercado, que esperavam alta de 3%.

Grande parte da atenção do mercado está nas notícias do exterior. Existe a possibilidade de novas tarifas dos Estados Unidos. A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump pode divulgar hoje um plano de tarifas recíprocas, antes de um encontro com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Isso puxou a cotação do dólar, que iniciou a quarta-feira, 12, em leve alta, cotado R$ 5,77 às 9h25.

Ibovespa hoje:

IBOV: -0,18%, a 124.162 pontos

-0,18%, a 124.162 pontos Dólar: +0,49%, para R$ 5,790

No Brasil, a Suzano (SUZB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 6,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, superando as projeções do mercado. No entanto, o Ebitda ajustado cresceu 44%, refletindo a recuperação da demanda por celulose.

Nos EUA, investidores aguardam o índice de inflação ao produtor (PPI), que será divulgado às 10h30. Na quarta-feira, 12, o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,5% em janeiro, acumulando 3% nos últimos 12 meses.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.