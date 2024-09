Ibovespa recua de olho em corte de juros na Europa

O Ibovespa opera em queda na sessão desta quinta-feira, 12. O destaque da manhã é o corte de juros em 0,25 pontos percentuais (p.p,) pelo Banco Central Europeu (BCE), o segundo no ano.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,76% aos 133.649 pontos

Corte de juros pelo BCE

Apesar de já precificado pelo mercado, o corte pelo BCE dá início à “temporada” de redução do aperto monetário nos países ricos, é o que explica Paulo Gala, economista-chefe do banco Master.

Segundo o executivo, o movimento antecipa o corte de juros pelo Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos). A expectativa do mercado é que a autoridade reduza também os juros em 0,25 p.p. na reunião do dia 18 de setembro.

Já por aqui, as projeções apontam para uma alta de 25 p.p. pelo Comitê de Política Monetária (Copom). O corte de juros nos países desenvolvidos e a alta de juros por aqui, por sua vez, tende a beneficiar os países emergentes, incluindo o Brasil. “Esse diferencial de juros vai voltar a atrair capital para cá”, afirma Gala.

Dados do varejo

No mercado local, o destaque são os dados do varejo de agosto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de varejo cresceu 0,6% em julho, levemente acima do crescimento esperado de 0,5%. Na comparação com junho de 2023, o volume de vendas avançou 4,4%, 14ª alta consecutiva nessa métrica.

No ano o setor já cresce 5,1%, enquanto nos últimos 12 meses o crescimento é de 3,7%. O varejo ampliado, que inclui veículos e construção civil, avançou 0,1%, também acima do esperado, que era um recuo de 0,5%, e manteve tendência de crescimento observada ao longo desse ano.

André Valério, economista sênior do Inter, explica que os dados de varejo continuam a indicar um forte dinamismo do setor, que nesse ano apresentou crescimento em seis dos sete meses já divulgados e é a grande surpresa em termos de atividade econômica em 2024.

"O bom desempenho do mercado de trabalho, a inflação controlada, a expansão fiscal observada no primeiro semestre desse ano e o bom desempenho do crédito às famílias ajudam a explicar tal desempenho. Para o restante do semestre esperamos uma acomodação do crescimento do setor devido ao menor impulso fiscal e ao aumento do aperto monetário", comenta.

Gala ainda acrescenta que, para o cenário local, os dados do varejo vieram bons, mostrando que a atividade econômica brasileira está em ascensão também no terceiro trimestre deste ano. Uma economia saudável, por sua vez, também beneficia as empresas da bolsa brasileira.

Dólar hoje

O dólar opera em alta de 0,09%, cotado a R$ 5,654. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,11%, cotada a R$ 5,648.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.