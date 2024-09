Maior que a Petrobras, Mercado Livre bate novo recorde em valor de mercado

As ações do Mercado Livre atingiram um novo recorde histórico nesta quinta-feira, 12, ao serem negociadas em alta de 3,85%, a US$ 2.124.

A valorização eleva o valor de mercado da companhia para US$ 107 bilhões e consolida sua posição como a maior empresa da América Latina — a única da região avaliada em mais de US$ 100 bilhões. Segundo dados da Elos Ayta, o Mercado Livre ultrapassou a Petrobras e se tornou a mais valiosa da região no início de agosto. Desde então, a companhia argentina aumentou a distância para a segunda colocada em mais de US$ 13 bilhões, equivalente a um Rede D'Or.

Esse posto foi alcançado pelo Mercado Livre após uma forte valorização de suas ações, que subiram 34% neste ano, impulsionadas pelo crescimento acelerado da empresa. O Mercado Livre encerrou o último trimestre com uma receita de US$ 5,1 bilhões, 42% acima do mesmo período do ano passado, enquanto o lucro dobrou para US$ 531 milhões.

Ainda tem espaço para alta?

As ações do Mercado Livre já quadruplicaram desde o início de 2020, mas analistas ainda estão convictos de que há espaço para mais valorização. O consenso da Nasdaq, baseado em 14 análises de bancos e corretoras, recomenda "forte compra" dos papéis. O preço-alvo consensual, de US$ 2.253,18, sugere um potencial de alta de 6%.

A alta das ações nesta quinta-feira acompanha o anúncio de mudanças no programa de fidelidade MELI+ no Brasil, que será dividido em MELI+ Essentials e MELI+ Total.

Mudanças no MELI+

O MELI+ Essentials oferecerá benefícios dentro do ecossistema do Mercado Livre, como frete grátis e novas funcionalidades, como cashback, mas sem incluir os serviços do Disney+.

O Disney+, atualmente disponível para os assinantes do MELI+, será mantido no MELI+ Total, que, além do serviço de streaming, oferecerá os benefícios do MELI+ Essentials.

A mudança ocorre após um aumento no preço do programa de fidelidade do Mercado Livre, refletindo o repasse dos ajustes nos planos da Disney+, que passou a integrar os serviços do Star+.

"Percebemos melhorias capazes de ampliar significativamente o apelo e aumentar a frequência de uso do marketplace, ao mesmo tempo que impulsionam maior adoção e uso de diversos produtos do Mercado Pago", afirmaram analistas do Bank of America em relatório.

Para o Goldman Sachs, a alteração no programa é uma "progressão natural", e a introdução do MELI+ Essentials será "um teste importante para verificar se os benefícios relacionados ao ecossistema do MELI serão atrativos o suficiente para que os usuários se inscrevam, mesmo sem o componente de streaming." O banco recomenda a compra da ação, com preço-alvo de US$ 2.480, acima do consenso do mercado.