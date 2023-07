Ibovespa agora: bolsa sobe após inflação americana surpreender para baixo

O Ibovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 12, com investidores reagindo ao Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) divulgado nesta manhã. O CPI saiu abaixo do esperado, com desaceleração de 4% para 3% em junho na comparação anual. A expectativa era de queda para 3,1%. Já o núcleo do CPI surpreendeu para baixo em 20 pontos base, com recuo de 5,3% para 4,8%.

Ibovespa: + 0,95%, 118.672 pontos

"Boa parte da pressão baixista da inflação derivou de itens voláteis, como passagens aéreas e veículos usados. A composição do índice mostra que o setor de bens, mais afetado pelos juros, já não é mais uma preocupação. A inflação de serviços, por outro lado, continua sendo um desafio, já que o mercado de trabalho norte-americano segue aquecido", avaliou em nota Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank.

Apesar da surpresa positiva, a inflação de junho não é suficiente para impedir novas altas de juros nos Estados Unidos, segundo o economista. "A inflação persistente e o mercado de trabalho aquecido devem levar o Federal Reserve a voltar a subir o juro em 0,25 ponto percentual (p.p.) na próxima reunião", disse. Investidores ainda precificam mais de 90% de chance de essa alta de juros ser confirmada, o que levaria o juro americano para o intervalo de 5,25% e 5,50%.

Por outro lado, os dados desta manhã esfriaram a expectativa de que uma outra alta de 0,25 p.p. até o fim do ano. A probabilidade precificada de o juro subir para entre 5,5% e 5,75% (ou além) até o fim do ano caiu de 38% para 26% após a divulgação do CPI.

