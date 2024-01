Ibovespa agora: bolsa opera em queda ainda no aguardo da inflação do Brasil e dos EUA

Opera em queda o Ibovespa desta quarta-feira, 10, em mais uma sessão de agenda vazia. Os investidores seguem no aguardo dos dados da inflação americana e brasileira, que serão divulgados amanhã. Enquanto os números não vêm, a atenção fica com as falas do diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, ainda durante a manhã, e do Fed boy de Nova York, no final do dia. E o radar político segue atento, visto o bate-cabeça entre o Executivo e o Legislativo com a MP da reoneração.

Na véspera, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniu com líderes parlamentares a fim de discutir a medida provisória 1.202/2023, que muda regras da desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Após o encontro, o senador afirmou que manter a desoneração não será a causa de um eventual descumprimento da meta fiscal, mas que só irá decidir sobre o assunto após ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta quarta, está previsto um encontro entre os dois em Brasília.

Ibovespa agora

IBOV: -0,05%, aos 131.382 pontos.

Outro assunto que segue na mira dos investidores é a inflação dos Estados Unidos e do Brasil — ambos serão divulgados amanhã. Por aqui, as expectativas do último Boletim Focus apontam que o IPCA encerre o último ano em 4,47%. Em relação ao nosso vizinho ianque, é de que o CPI fique na casa dos 3,2%, mas dados recentes mostram que o mercado de trabalho americano segue aquecido e esse fator pode pesar para a inflação e o início do corte de juros por lá.

E por falar em juros, o dia começa com a participação do diretor de política monetária do BC do Brasil, Diogo Guillen, em evento da JP Morgan às 11h. Quem também fará pronunciamento hoje é o dirigente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de Nova York, John Williams, previsto para às 17h45 (horário de Brasília).

Entre as empresas, o pregão é marcado por mais uma queda do minério de ferro. Com a falta de novos estímulos do governo chinês e de uma demanda moderada, a commodity encerrou as negociações na bolsa de Dalian com baixa de 3,02%, com a tonelada cotada a 962 iuanes. Diante disso, mineradoras e siderúrgicas caem em bloco no pregão de hoje.

Maiores altas do dia

Arezzo (ARZZ3): +2,91%

+2,91% Cielo (CIEL3): +2,10%

+2,10% Azul (AZUL4): +1,96%

Maiores quedas do dia

Usiminas (USIM5): -2,67%

-2,67% CSN (CSNA3): -2,50%

-2,50% CMIN (CMIN3): -2,26%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,21%, a R$ 4,895. Na terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,69%, cotado a R$ 4,904.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

