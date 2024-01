Resultado Mega-Sena 2673: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula para R$ 5,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2673 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira, 9, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 04-27-35-45-52 e 56.

O prêmio ficou acumulado, estimado em R$ 5.500.000,00 milhões para o próximo sorteio na quinta-feira, 11.

A quina teve 19 ganhadores, que receberão, cada um, R$ 67.909,40. Acertaram a quadra 1.547 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 1.191,50

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Confira as últimas notícias de Invest:

*matéria atualizada com o valor exato do prêmio divulgado pela Caixa