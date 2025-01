Ibovespa opera em alta com ajuda de Vale (VALE3)

Mesmo com quase todos os ativos operando em queda, o Ibovespa sustenta uma leve valorização na sessão desta quinta-feira, 9, com ajuda de Vale (VALE3). A mineradora sobe mais de 1% na esteira da alta do minério de ferro lá fora.

Após quatro dias de quedas consecutivas, a commodity encerrou o pregão com alta de 0,53% na bolsa de Dalian, na China, cotado a 754,50 iuanes (US$ 102,91) a tonelada. Já em Singapura, os contratos futuros de referência para fevereiro fecharam em alta de 0,78%, cotado a US$ 97,20.

Já o dólar, após operar as primeiras horas da sessão em alta, passou a cair com ajuda do recuo dos juros futuros nos EUA.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,30% aos 119.978 pontos

+0,30% aos 119.978 pontos Dólar: -0,078% aos R$ 6,06

O dia hoje promete ser de menor liquidez sem as referências americanas. As bolsas de Nova York ficarão fechadas e os mercados de títulos americanos encerraram os negócios mais cedo devido ao feriado nacional de luto pelo falecimento do ex-presidente Jimmy Carter.

Por aqui, o destaque é a divulgação das vendas no varejo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas no varejo brasileiro recuaram 0,4% em novembro na comparação com outubro e subiram 4,7% sobre um ano antes, desacelerando na comparação com o desempenho de outubro, quando houve alta anual de 6,5% no volume de vendas no varejo do país.

A queda mensal veio acima do esperado pelo mercado. As projeções da Reuters apontavam para uma baixa de 0,2% na comparação mensal e um avanço de 4,3% sobre um ano antes.

No comércio varejista ampliado, que inclui material de construção, atacado de produtos alimentícios, bebidas, fumo, veículos, motos, partes e peças, o volume de vendas caiu 1,8% na série com ajuste sazonal. Já na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado teve alta de 2,1%, acumulando no ano alta de 4,4% ante o mesmo período de 2023 e de 4% em 12 meses. A média móvel trimestral ficou estável, em 0%.

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, explica que a queda chama ainda mais atenção quando analisada do ponto de vista qualitativo, haja vista que o resultado do comércio durante o mês de novembro era visto com grande expectativa pelos agentes.

Primeiro, por conta da Black Friday, que tradicionalmente impulsiona o volume de vendas de vários setores em função dos descontos. Segundo, pelo fator importante do lado da demanda, que consiste no maior nível de renda dos agentes em função do pagamento da primeira parcela do 13º salário.

"É necessário atentar para a persistência de resultados como este, uma vez que tais quedas ocorreram mesmo em face de um nível de desemprego relativamente baixo e renda crescente, vetores que vinham sustentando bom nível de desempenho da economia a despeito das turbulências enfrentadas no campo da inflação", afirma.

Ontem, dados da produção idustrial de novembro também mostraram uma perda de dinamismo. Entretanto, apesar da desaceleração de indústria e comércio, especialistas dizem os dados mais fracos não devem alterar a perspectiva de que o Banco Central (BC) continue agressivo – devido ao cenário desafiador local, com as desconfianças fiscais, expectativas de inflação desancoradas e dólar a R$ 6.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.