Ibovespa agora: bolsa opera em baixa de olho no exterior e nos balanços do terceiro trimestre

O Ibovespa desta segunda-feira, 6, opera em baixa. Sem grandes divulgações previstas por aqui, a atenção dos investidores está ainda na repercussão das decisões monetárias da última semana e os comunicados que serão publicados ao longo dos próximos dias. Junto a isso, a temporada de balanços do terceiro trimestre segue a todo vapor, com destaque para os números do setor bancária antes e depois do fechamento. Vale lembrar que, a partir de hoje, o pregão regular na B3 passa a ter fechamento às 18h.

Como de praxe, por aqui a semana começa com o Boletim Focus apontando as suas estimativas para a inflação deste ano e para 2024. A projeção para a inflação oficial em 2023 foi mantida aos 4,63%. Um mês antes, a mediana era de 4,86%. Para o ano que vem, foco da política monetária, a projeção passou pela segunda alta seguida e subiu de 3,90% para 3,91%. Na mesma semana do mês passado, o percentual era de 3,88%. Já o PIB para este ano estacionou em 2,89%, enquanto para 2024 ficou em 1,5%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,07%, aos 118.083 pontos.

Outros dados divulgados nesta segunda foram do Índice de Gerente de Compras Industrial (PMI) da zona do euro. Por lá, a S&P Global e HCBO apontam para uma queda em serviços para 47,8 referente ao mês de outubro. O resultado ficou em linha com o consenso. Já o PMI composto caiu para 46,5 no mesmo mês de referência. Embora ainda esteja abaixo de 50, o que indica retração nas atividades, as bolsas europeias reagem com positividade ao número. “Ações de turismo liderando os ganhos, bolsas tem manhã positiva, puxadas pelo clima global favorável à tomada de risco”, afirma Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Mais números que vão impactar a bolsa de valores nesta segunda são dos balanços do terceiro trimestre. Antes da abertura do mercado, foi a vez da Gol (GOLL4), que reduziu prejuízo líquido em 16% na comparação anual, e do Banco Inter, cujo lucro superou R$ 100 milhões pela primeira vez. Após o fechamento, as atenções ficaram por conta dos resultados da TIM, Itaú, AES Brasil, Engie Brasil, Vibra, Banco Inter, Gerdau, JSL, Kora Saúde e Pague Menos.

Commodities hoje

Em relação às commodities, o minério de ferro tem um dia misto nas bolsas internacionais. Em Dalian, na China, o ingrediente siderúrgico encerrou as negociações com queda de 0,05%, a 925 iuanes (aproximadamente US$ 127,15). Por outro lado, futuros em Singapura, que subiram mais de 9% nas últimas duas semanas, chegaram a ser negociados com alta de 0,9%, a US$ 124 a tonelada.

Isso porque há sinais de que o setor de construção chinês pode finalmente estar se recuperando, com novas indicações de que as autoridades estão intensificando medidas para impulsionar a economia do país. A mídia local informou que o governo central assumirá mais dívida para reduzir a pressão sobre governos regionais, que costumam desempenhar um papel importante no financiamento de obras de infraestrutura e projetos habitacionais.

Outra commodity que pesa na bolsa de valores brasileira é o petróleo, que também sobe nesta segunda-feira após Rússia e Arábia Saudita sinalizarem que farão novos cortes na produção até o final deste ano. Com isso, o barril do Brent sobe 1,16%, a US$ 86,08 o barril, enquanto o WTI tem alta de 1,55%, cotado a US$ 81,23.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta segunda, a moeda americana sobe 0,24%, a R$ 4,908. Na sexta, o dólar fechou em queda de 0,11%, cotado a R$ 4,896.

Maiores altas do Ibovespa

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : +3,36%

Braskem ( BRKM5 ): +2,78%

BRF (BRFS3): +2,73%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol ( GOLL4 ) : -1,94%

Grupo Soma ( SOMA3 ): -1,87%

Yduqs (YDUQ3) : -1,76%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.