Ibovespa hoje: Bolsa sobe e descola do exterior com deflação e eleições no radar

O Ibovespa apresenta firme alta nesta quinta-feira, 6, tendo como pano de fundo dados da inflação brasileira e movimentações eleitorais.

Ibovespa: + 0,51%, 117.200 pontos

O IGP-DI de setembro saiu melhor que o esperado nesta manhã, revelando deflação mensal de 1,22% ante expectativa de que ficasse em 0,85%.

No campo político, investidores veem como positivo o apoio dos economistas Armínio Fraga, Pedro Malan e Persio Arida, criadores do plano real, à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Isso mostra que o Lula está indo mais para o centro, o que ajuda o mercado. São pessoas que o mercado gosta e isso está fazendo preço", afirmou Luiz Carlos Corrêa, sócio da Nexgen Capital.

Também repercute a nova pesquisa do PoderData, que mostra maior força do presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial no segundo turno.

Segundo o PoderData, Bolsonaro teria 48% dos votos válidos contra 52% do ex-presidente Lula . A pesquisa foi a primeira após o primeiro turno realizada pelo instituto e aponta a menor diferença entre os dois candidatos.

"Há um prolongamento das mensagens das urnas no primeiro turno, com o Congresso mais à direita. Com uma eventual posse do líder nas pesquisas [Lula], terá que haver uma guinada ao centro. Mas ainda tem muito tempo até o segundo turno e novas pesquisas vão vir". disse Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

O tom positivo da bolsa brasileira descola da maior cautela em Wall Street, onde os principais índices de ações operam em queda.

Dow Jones (EUA): - 0,90%

S&P 500 (EUA): - 0,78%

Nasdaq (EUA): - 0,67%

No mercado americano, investidores digerem os pedidos semanais de seguro desemprego que ficaram em 219.000 ante consenso de 203.000. Os pedidos acima das expectativa fortalecem a perspectiva de um aperto mais brando da política monetária americana e vai de encontro com os dados de atividade que saíram abaixo das expectativas no início da semana.

Bolsas de Nova York chegaram a reagir positivamente aos números desta manhã, mas investidores mantêm certa cautela à espera da bateria de dados de amanhã, os mais importantes da semana. Para esta sexta-feira, 7, estão previstas as divulgações do payroll, da taxa de desemprego e da variação do salário por hora dos Estados Unidos.