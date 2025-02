Ibovespa opera em alta com ajuda de Vale (VALE3)

Após abrir a sessão desta quinta-feira, 6, sem direção única, impactado pelo balanço do Itaú (ITUB4) com os papéis passando por uma correção no papel, o Ibovespa virou para alta com auxílio de Vale (VALE3), que sobe mais de 1% na esteira da alta do minério de ferro em Dalian, que fechou em valorização de 1,43%, cotado a US$ 112,11 a tonelada.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,38% aos 126.012 pontos

+0,38% aos 126.012 pontos Dólar: +0,25% a R$ 5,819

Balanço do Itaú

O lucro com crescimento, a carteira de crédito sólida, a queda da inadimplência e o aumento do índice de cobertura, com as despesas operacionais crescendo abaixo das expectativas, fizeram parte dos investidores avaliarem com bons olhos o balanço do banco -- entretanto, não foi consenso, o que fez as ações caírem mais de 2% pela manhã.

"Como já estava muita coisa precificada, Itaú está caindo frente à subida de 1.30% de ontem", explica Daniel Teles especialista e sócio da Valor Investimentos.

O banco registrou uma alta de 16% no lucro líquido em relação ao ano anterior, alcançando R$ 10,9 bilhões no quarto trimestre de 2024. O lucro por ação (LPA) teve um leve impacto positivo adicional de cerca de 1,5%, devido ao aumento nas recompras de ações ao longo do trimestre, o que beneficia acionistas e reforça a estratégia do banco de gerar valor ao capital investido.

A carteira de crédito do Itaú apresentou um crescimento sólido, impulsionado principalmente pelos segmentos de pequenas e médias empresas (PMEs) e corporativo. A demanda por crédito no setor empresarial manteve um ritmo forte, com destaque para o crescimento de 8% nos PMEs e de 7% no portfólio corporativo.

A inadimplência seguiu em trajetória de queda, reforçando a qualidade dos ativos do banco. Os atrasos acima de 90 dias recuaram de 2,6% para 2,4% no trimestre, com melhora expressiva na carteira de pessoa física, principalmente nos segmentos de cartão de crédito e financiamento de veículos.

Ao mesmo tempo, o índice de cobertura – que mede a relação entre as provisões para calotes e os empréstimos inadimplentes – subiu para 215%, garantindo maior proteção contra eventuais riscos.

Mais do que os resultados sólidos do quarto trimestre, o que realmente chamou a atenção foi o guidance para 2025, que veio acima das expectativas, destaca o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) em relatório. O banco recomenda compra do papel, com preço-alvo de R$ 42.

As projeções do Itaú indicam crescimento da carteira de crédito entre 4,5% e 8,5%, 7,5%-11,5% no NII (margem financeira) com clientes, R$ 1 bilhões a R$ 3 bilhões no NII de mercado, 5,5%-8,5% nas despesas operacionais, 4%-7% em receitas com tarifas e seguros, R$ 34,5 bilhões a R$ 38,5 bilhões no custo de risco e 27%-29% de alíquota de imposto.

Com base nesses números, o BTG estima um lucro líquido de aproximadamente R$ 45,3 bilhões (+9% na comparação anual), em linha com o consenso de mercado e ligeiramente acima da previsão inicial de R$ 45 bilhões.

“O Itaú entregou um desempenho forte em 2024 e mantém um balanço robusto, estando em sua melhor forma em termos de qualidade da carteira de crédito, capital e rentabilidade. O banco segue bem-posicionado tanto para crescer rapidamente em um ambiente mais favorável quanto para defender sua lucratividade em um cenário mais desafiador”, assina o relatório o analista Eduardo Rosman e equipe.

Entretanto, não foi consenso no mercado que os resultados agradaram. O JP Morgan apontou em relatório que a queda de 20 pontos-base (p.b.) na margem financeira líquida (NIM) no Brasil impactou negativamente o balanço. Embora essa redução esteja ligada à sazonalidade – com maior volume de compras no cartão de crédito e menor uso do cheque especial –, o banco avaliou que o efeito foi relevante para os números do trimestre.

Além disso, o guidance para 2025 indica um lucro estimado em R$ 45 bilhões no ponto médio, valor 2% inferior às projeções do JP Morgan. Outro fator que frustrou as expectativas foi o anúncio de R$ 18 bilhões em dividendos, abaixo da previsão do banco americano, que esperava um montante de R$ 22,7 bilhões.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.