Recuo do dólar, Payroll e balanços da Amazon e Bradesco movem o mercado

O dólar voltou a cair e atingiu o menor valor desde novembro. A moeda encerrou a quinta-feira, 6, vendido a R$ 5,764, com queda de 0,52%. Enquanto isso, o índice Ibovespa subiu 0,55%, impulsionado por mineradoras, e voltou a superar os 126 mil pontos.

Nos Estados Unidos, após o balanço da Amazon, o mercado aguarda a divulgação do payroll, relatório de empregos não-agrícolas do setor privado dos Estados Unidos.

Por aqui, antes da abertura do mercado, quem divulgou seus números foi o Bradesco, que segue trajetória de recuperação e registrou lucro líquido de R$ 5,402 bilhões no último trimestre de 2024.

No Brasil

Balanço do Bradesco

A temporada de balanços dos grandes bancos continua com a divulgação do balanço do Bradesco (BBDC4) antes da abertura do mercado.

No quarto trimestre de 2024, o lucro recorrente do banco foi de R$ 5,402 bilhões, com um avanço de 87,7% em relação ao mesmo período de 2023. No ano inteiro de 2024, o banco registrou lucro líquido de R$ 19,6 bilhões em 2024.

O resultado do trimestre veio em linha com o mercado. Em relatório, o Citi reiterava a classificação neutra para o banco, atualizando as estimativas de lucro líquido para 2025 com queda de 9%, com 2024 inalterado. A previsão do Citi para o Bradesco era de lucro líquido de R$ 5,29 bilhões, comparado a um consenso de R$ 5,34 bilhões do mercado, e um ROE de 12,5%.

Nos Estados Unidos

Balanço da Amazon

As vendas da Amazon subiram 10%, para US$ 187,8 bilhões, pouco acima das expectativas dos analistas. Para o primeiro trimestre deste ano, a expectativa é de vendas na casa dos US$ 155,5 bilhões. Analistas estavam prevendo US$ 158,6 bilhões.

As ações da empresa fecharam em alta de 1,1%. No pós-mercado, os papéis caíam 4,05%, apesar de o lucro líquido no quarto trimestre ter superado as expectativas, vindo quase no dobro do registrado em igual período de 2023.

Payroll

Nesta sexta-feira, 7, às 10h30, haverá a divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos. Há a expectativa de uma desaceleração na criação de vagas após o forte crescimento registrado em dezembro. Na quarta, o relatório ADP de empregos no setor privado do país veio mais forte do que o esperado, com criação de 183 mil vagas de emprego em janeiro, frente a um aumento de 176 mil em dezembro.

O payroll deve indicar a criação de 170 mil vagas em janeiro, segundo projeções do Broadcast. O número representaria uma desaceleração depois da criação de 256 mil postos em dezembro. Segundo o Morgan Stanley, os incêndios florestais na Califórnia podem subtrair até 40 mil vagas e a temperatura mais fria que assolou várias áreas do território americano na segunda semana de janeiro pode ter um efeito negativo de até 30 mil postos.