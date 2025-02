O Itaú Unibanco encerrou o quarto trimestre de 2024 com mais um lucro recorde, de R$ 10,9 bilhões, alta de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, em linha com o consenso de mercado. No ano fechado, os ganhos subiram na mesma proporção, chegando a R$ 41,4 bilhões.

Junto com a divulgação dos resultados, o maior banco privado do país divulgou as projeções para as principais métricas operacionais para 2025, indicando um desempenho ainda robusto num ano que promete ser mais desafiador com a Selic em disparada e a desaceleração da economia. Na avaliação de analistas, os números, no ponto médio dos intervalos, implicam um aumento de lucro de cerca de R$ 45 bilhões, ou alta de 9% em relação a 2024. .

Na noite de hoje, o Itaú também anunciou a distribuição de R$ 18 bilhões aos acionistas, dos quais R$ 15 bilhões em dividendos extraordinários e R$ 3 bilhões em um programa de recompra e cancelamento de ações. O movimento já era esperado, dado o excesso de capital do banco.

No quarto trimestre, a margem financeira do Itaú -- que representa, grosso modo, a diferença entre receitas com recebimento de juros e o custo de captação -- chegou a R$ 29,4 bilhões no quarto trimestre, avanço de 3,1% na comparação com o trimestre anterior e de 8,3% no ano contra ano.

O retorno sobre patrimônio (ROE), principal métrica de rentabilidade, caiu de 22,7% no terceiro trimestre para 22,1%, mas ficou acima do patamar de 21,2% do quarto trimestre de 2023. A tendência, contudo, é que o número aumente, dada a distribuição adicional de resultados, que deixa o denominador da conta mais leve.

O Itaú fechou o quarto trimestre com um aumento de 15,5% na carteira de crédito na comparação anual, chegando a R$ 1,36 trilhão.A inadimplência ficou controlada, com os atrasos acima de 90 dias recuando de 2,6% no terceiro trimestre para 2,4%.

No guidance para 2025, a projeção é que a carteira de crédito cresça num ritmo menor, entre 4,5% e 8,5%. Já a margem financeira com clientes deve crescer entre 7,5% e 11,5%, sinalizou o banco.