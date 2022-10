Ibovespa hoje: Bolsa opera perto da estabilidade em meio à cautela no exterior

O Ibovespa oscila entre altas e baixas nesta quarta-feira, 5, pressionado pela maior aversão ao risco no mercado internacional. Bolsas estrangeiras, que vêm de dois dias de um intenso rali de alta, recuam nesta tarde.

Ibovespa: + 0,32, 116.603 pontos

+ 0,32, 116.603 pontos S&P 500 (EUA): - 1,59%

- 1,59% Stoxx 600 (Europa): - 1,18%

O tom negativo no exterior tem como pano de fundo dados mais fortes que o esperado para o mercado de trabalho americano, divulgados nesta manhã. Foram criados 208.000 empregos privados em setembro, segundo ADP, ficando acima do consenso de 200.000. O número também superou a criação de empregos privados do mês anterior, que foi revisada para 185.000.

O desempenho acima do esperado para o mercado de trabalho nos Estados Unidos vai em direção contrária às expectativas de que o Federal Reserve não precisaria subir tanto os juros para controlar a inflação -- percepção que esteve por trás do rali do início da semana. Os números também alimentam as expectativas para os dados oficiais de desemprego que serão divulgados na sexta-feira, 7.

O rendimento dos títulos do tesouro americano, reflexo das projeções do mercado para os juros americanos, ganharam nova tração após a divulgação do ADP. Já os principais índices de ações de Wall Street foram às mínimas do dia ainda no mercado de futuros.

No Brasil, o Ibovespa é sustentado pelas altas do setor de commodities. Com a maior participação do índice, Vale salta cerca de 2%, mesmo com negociações de minério de ferro paralisadas na China, devido ao feriado no país. Petrolíferas também são destaques positivos, tendo no radar a reunião da Opep sob grande expectativa de corte de produção. A 3R salta mais de 3%.