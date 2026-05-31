Batata ficou 700% mais cara — mas não foi no supermercado: entenda

Assim como a soja, o milho e o café, a batata também é negociada no mercado de derivativos por meio de contratos que projetam o preço da matéria-prima no futuro e servem como ferramenta de proteção contra oscilações bruscas. Na última semana, esse mercado — pouco conhecido do grande público — chamou atenção pela sua movimentação intensa.

Os contratos futuros de batata negociados na Europa dispararam mais de 700% em menos de um mês, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e ao temor de interrupções no fornecimento global de fertilizantes. O movimento é curioso porque ocorre justamente em um momento de excesso de oferta da commodity no mercado físico europeu.

Os contratos por diferença (CFDs) ligados ao mercado de referência da batata na Bolsa Europeia de Energia (EEX) saltaram de cerca de € 2,11 por 100 kg em 21 de abril para € 18,50 em 26 de maio. Apesar da forte valorização recente, o preço ainda permanece abaixo dos picos registrados em 2023, quando os contratos chegaram a superar € 50.

Por que o conflito no Oriente Médio afeta o preço da batata?

A disparada foi impulsionada pelo temor de que uma eventual escalada da guerra envolvendo Irã e Estados Unidos afete o fluxo global de fertilizantes — ureia, potássio, amônia, fosfatos e fertilizantes nitrogenados —, insumos fundamentais para a agricultura. Parte significativa desse comércio passa pelo Estreito de Ormuz, região estratégica para as exportações do Oriente Médio e um dos principais pontos de tensão do conflito.

A batata é considerada uma cultura altamente dependente de fertilizantes. Por isso, traders passaram a reprecificar contratos futuros diante do risco de aumento de custos de produção, gargalos logísticos e impactos sobre futuras colheitas.

O paradoxo com o mercado físico

O avanço dos preços financeiros contrasta com a realidade do mercado físico europeu. Países como Bélgica, Holanda, França e Alemanha ampliaram significativamente o plantio nos últimos anos após períodos de preços elevados e escassez. Com clima favorável e colheitas acima do esperado, o continente vive atualmente um cenário de excesso de oferta.

Segundo relatos citados pela Euronews, parte da produção de menor qualidade chegou a ser vendida a preços extremamente baixos ou até negativos — especialmente lotes destinados à alimentação animal e uso industrial. Em alguns casos, produtores precisaram arcar com custos de descarte para escoar o excedente.

Apesar da disparada dos contratos financeiros, o valor de referência de € 18,50 por 100 kg se refere principalmente às batatas negociadas no mercado aberto, fora dos contratos de preço fixo firmados previamente entre produtores e processadores. Ainda assim, muitos agricultores consideram o patamar atual financeiramente insuficiente: os custos de produção — incluindo combustível, fertilizantes, armazenamento e eletricidade — aumentaram de forma relevante nos últimos anos.

O movimento evidencia uma diferença estrutural entre o mercado físico agrícola e os mercados financeiros ligados às commodities. Enquanto há sobra de batata disponível no curto prazo, investidores passaram a precificar riscos futuros relacionados à cadeia global de fertilizantes, energia e transporte marítimo.

Impacto mais amplo nos preços de alimentos

Além do impacto direto sobre insumos agrícolas, o conflito no Oriente Médio elevou os custos de transporte de petróleo e frete marítimo, aumentando a preocupação com inflação de alimentos em diferentes regiões do mundo.

Nos Estados Unidos, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mostrou alta anual de 2,9% em abril. Frutas e vegetais acumulam avanço de 6,1% em 12 meses, enquanto os preços da batata subiram 1,9% no mesmo período.

Outras commodities agrícolas também registram volatilidade: os futuros do milho acumulam alta próxima de 10% no ano, enquanto os contratos futuros de trigo avançaram cerca de 15% apenas no último mês.

Por enquanto, consumidores ainda não sentem impactos relevantes no preço final de produtos como batata frita, hash browns ou snacks industrializados. Mas operadores do mercado avaliam que uma interrupção prolongada nas cadeias globais de fertilizantes pode pressionar os custos de alimentos básicos nos próximos meses.