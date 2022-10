Ibovespa hoje: Bolsa sobe mais de 4% em reação às eleições do fim de semana

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, 3, com investidores reagindo positivamente aos resultados da eleição. Os números do fim de semana mostraram maior força dos candidatos de direita do que o previsto por pesquisas de intenção de voto. Tal formação, principalmente no Congresso, soou para o mercado como um sinal de maior responsabilidade fiscal. Os impactos também são sentidos no preço do dólar, que cai mais de 3% frente ao real, que mais se valoriza entre moedas emergentes.

Ibovespa: + 4,68%, 115.128 pontos

+ 4,68%, 115.128 pontos Dólar: - 3,64%, R$ 5,198

Houve uma grande divergência entre o que as pesquisas apontavam e o que se concretizou na urna, tanto na parte de presidentes, quanto de governadores e senadores. O desepenho de aliados do Bolsonaro nas dipustas por Senado e Câmara foi bem forte, o que trouxe um ânimo para o mercado", afirmou Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame), em morning call desta segunda.

Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa, ainda vê a vitória de Lula como a mais provável para o segundo turno, mas destaca que a onda bolsonarista no congresso "pode trazer alguns aspectos fiscalmente positivos". "A força bolsonarista no congresso deverá conter o ímpeto expansionista do eventual executivo de esquerda, sendo vista como positiva dada a complexa situação fiscal corrente", afirmou em nota.

Outro destaque das eleições foi a menor diferença entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve o maior número de votos, mas não evitou o segundo turno. Para parte dos investidores, o segundo turno segue em aberto, ainda que o petista largue na vantagem.

Estatais em disparada

A possibilidade de Bolsonaro conquistar o segundo turno motiva novas apostas na Petrobras, tendo em vista o interesse já revelado do atual presidente em privatizar a companhia. As ações da estatal, com o segundo maior peso no Ibovespa, salta mais de 8% nesta segunda, impulsionando a alta do índice. Já as ações do Banco do Brasil são as que mais sobem entre os grandes bancos.

Petrobras (PETR4): + 9,40%

Apesar da forte valorização de Banco do Brasil e Petrobras, é outra estatal que lidera os ganhos do Ibovespa: a Sabesp. Os papéis a companhia de saneamento paulista chega a subir mais de 12% nesta sessão, tendo no radar a surpresa na eleição pelo governo do estado de São Paulo. Ao contrário do apontado pelas pesquisas, o candidato de Bolsonaro no Estado, Tarcísio de Freitas (PL), foi o mais votado no domingo, 2, e irá para o segundo turno em vantagem contra Fernando Haddad (PT).

Sabesp (SBSP3): + 17,14%

"Esperamos uma reação positiva nas ações da Sabesp, dado que Freitas é considerado favorável ao mercado e pró-privatização e ele veio com resultados melhores do que o esperado", avaliaram analistas do Credit Suisse em nota.