Ibovespa sobe em pregão mais curto pós-Carnaval e dólar cai 1,95% em meio à guerra comercial

Após o feriado de Carnaval, o Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira opera em leve queda nesta quarta-feira, 5, em 122.747 pontos. O pregão de hoje, com horário das 13h até às 18h, deve ser marcado por uma menor liquidez e pelo desempenho mais fraco do dólar, meio à guerra comercial.

Na última terça-feira, 4, as tarifas de 25% de produtos importados de México e Canadá impostas pelos Estados Unidos entraram em vigor. Tanto o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau como a presidente do México, Claudia Sheinbaum, disseram que responderão às medidas.

O Canadá já começou a impor tarifas de 25% sobre as importações dos EUA no valor de 30 bilhões de dólares canadenses (ou US$ 20,74 bilhões). Já Sheinbaum disse que detalhará o plano de ação do México em um anúncio público no próximo domingo, dia 9.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,27%, a 123.068 pontos

+0,27%, a 123.068 pontos Dólar comercial: -1,,95%, a R$ 5,802

A expectativa dos investidores agora é que o governo americano possa anunciar um alívio nas tarifas aplicadas a produtos do Canadá e do México ainda nesta quarta-feira, 5. A possibilidade subiu após declarações de Howard Lutnick, secretário de Comércio dos EUA, em entrevista à Fox News. Ele disse que Donald Trump está ouvindo as propostas dos dois países e busca um meio-termo, mas descartou uma suspensão total das tarifas.

“Os canadenses e mexicanos estiveram ao telefone comigo o dia todo tentando mostrar que farão melhor, e o presidente está ouvindo”, disse Lutnick.[/grifar] “Acho que ele vai encontrar uma solução com eles. Não será uma pausa.”

Ontem à noite, Trump foi ao Congresso discursar durante 1h40. Trump abordou sua estratégia tarifaria e justificou que as medidas vão fortalecer a economia e gerar empregos. "Tarifas servem para tornar a América rica novamente", disse, acrescentando que pode haver "um pequeno período de ajuste".

Em um trecho do seu discurso, o presidente americano voltou a falar das tarifas comerciais, no que chamou de 'tarifas recíprocas' e incluiu o Brasil, dizendo que o país está entre aqueles que sempre “usaram tarifas contra os EUA”.

ADP

Além das tarifas, os investidores acompanharam a divulgação da criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos, que desacelerou acentuadamente em fevereiro, segundo o Relatório Nacional de Emprego da ADP.

A economia dos EUA abriu apenas 77.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de 186.000 em janeiro em dado revisado para cima.

O ADP veio no menor desde julho, e bem abaixo das previsões de 143 mil. As preocupações com o mercado de trabalho após o aumento nos pedidos iniciais de desemprego, soma-se ao cenário de guerra comercial