Dólar mais fraco? Incertezas acendem luz amarela para a moeda americana

Donald Trump fez exatamente o que disse que ia fazer durante sua campanha presidencial, implementando tarifas pesadas para importações do Canadá, do México e ampliando as alíquotas para produtos vindos da China.

Mas o mercado não reagiu da forma como se esperava – em especial, o dólar, que vem despencando nos últimos pregões, com o pior desempenho em relação a uma cesta de moedas num espaço de dois dias desde 2023.

Na teoria, as tarifas deveriam ser um fator de alta para a moeda americana, ajudando a equilibrar as relações de troca. Era isso que os investidores vinham colocando no preço desde a eleição do novo presidente dos Estados Unidos.

Em meio a grande desordem trazida por Trump, contudo, tem crescido o temor de uma desvalorização mais estrutural da moeda americana – e até mesmo preocupações com o seu papel como “porto seguro” para a economia mundial.

No curto prazo, retaliações por parte dos países afetados podem pesar sobre a moeda americana.

Mas, mais do que as implicações tarifárias, o maior risco de longo prazo é a geopolítica, com o rompimento da aliança entre Estados Unidos e Europa ameaçando um equilíbrio que sustentou o mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

“Na Europa, os governos estão se movendo na direção da expansão fiscal para financiar o investimento de infraestrutura necessário, bem como maiores gastos de defesa, na medida em que os Estados Unidos tiram o seu guarda-chuva de proteção”, disse a Gavekal, em relatório.

Flexibilizações nas regras de constitucionais para dívida na Alemanha ajudam a explicar a forte queda de 1% no DXY, índice que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas, no pregão de hoje, e a valorização do euro. (A perspectiva de 'alívio' nas tarifas também contribui.)

“A narrativa de excepcionalismo americano perdeu parte de seu brilho”, afirmou o analista Tan Kai Xian.

Na mesma direção, o economista-chefe do Centro para Reforma Europeia, Sander Tordoir, afirma que o enfraquecimento das alianças dos Estados Unidos é estruturalmente negativo para o dólar.

Ele tuitou um estudo que mostra que os países mais dependentes da defesa americana, como Coreia do Sul, Japão e Alemanha, são justamente aqueles que tem as maiores reservas em moeda americana.

Countries that rely on the US for military protection hold a much higher fraction of their foreign exchange reserves in dollars. A US weakening alliances is dollar negative.

