Ibovespa sobe de olho no exterior e dólar vai a R$ 5,748

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 6, de olho nos mercados externos. Os principais índices de NY reagem negativamente (Dow -1,05%; S&P -1,33% e Nasdaq-1,58%) aos dados macro divulgados hoje e ao otimismo do mercado chinês com nova leva de ferramentas de inteligência artificial.

Hoje, as ações do Alibaba dispararam 8,4% em Hong Kong, após o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial que, segundo a companhia, usa apenas uma fração dos dados necessários para fazer rodar o R1 da DeepSeek.

Ibovespa hoje:

IBOV: +0,79% , a 124.007 pontos

+0,79% , a 124.007 pontos Dólar: -0,11%, para R$ 5,748

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu reduzir suas taxas de juros em 0,25 ponto percentual diante da queda da inflação na zona do euro. A taxa de refinanciamento fica em 2,65%, de 2,90%; taxa de empréstimo cai a 2,90%, de 3,15%.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, ressaltou os desafios enfrentados pela zona do euro após a decisão sobre o juro. Em entrevista, ela apontou que a conjuntura global permanece incerta, em grande parte devido à política tarifária de Donald Trump e às crescentes tensões geopolíticas, fatores que isolam a Europa e geram instabilidade.

Lagarde também alertou para o risco de desvalorização do euro diante da intensificação das disputas comerciais, o que poderia enfraquecer a economia global. Além disso, destacou que, embora o aumento dos investimentos em defesa possa impulsionar o crescimento da União Europeia, seus impactos inflacionários devem ser acompanhados de perto.

Os investidores também analisam a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego pelo Departamento do Trabalho às 10h30. Os pedidos de auxílio-desemprego ficaram em 221 mil, ante 235 mil do consenso.

Já o Departamento do Comércio publicou a balança comercial americana de janeiro, que apontou um déficit de US$ 131,40 bilhões, levemente acima da projeção de US$ 127,4 bilhões de déficit. Exportações somam US$ 269,8 bilhões e importações, US$ 401,2 bilhões.

Por aqui, a Fipe divulgou o índice de Preços ao Consumidor (IPC) de fevereiro, que teve alta de 0,51% no mês, ante um crescimento de 0,24% em janeiro.

Em fevereiro, cinco dos sete componentes do índice perderam força: Alimentação (de 0,67% em janeiro a 0,43% em fevereiro), Despesas Pessoais (de 0,35% a 0,20%), Saúde (de 0,81% a 0,20%), Vestuário (de 0,49% a 0,04%) e Educação (de 4,54% a -0,06). Houve aceleração em duas categorias: Habitação (de -1,14% em janeiro a 0,39% em fevereiro) e Transportes (de 1,10% a 1,66%),

Os investidores locais ainda acompanham a divulgação do fluxo cambial semanal e vivem a expectativa de uma reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin com o secretário americano Howard Lutnick para tratar das tarifas, especialmente sobre aço e alumínio.

Magazine Luiza é rebaixada para venda

As ações do Magazine Luiza lideram as quedas no Ibovespa nesta quinta-feira, 6, após rebaixamento de recomendação pelo JP Morgan de neutro para venda. Perto das 11h50, as ações recuavam 4,12%, para R$ 6,98.

Segundo o banco, a alta alavancagem da companhia é um ponto de risco para o desempenho do papel em meio ao cenário de juros altos. O preço-alvo passou de R$ 11,50 para R$ 7,50 por ação, dado o potencial limitado de valorização.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.