Ibovespa hoje: Bolsa cai com exterior após Powell sinalizar aperto monetário prolongado nos EUA

O Ibovespa cai nesta quinta-feira, 3, acompanhando as perdas do mercado internacional. O clima no exterior é negativo desde a última tarde, quando o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell indicou que os juros dos Estados Unidos vão subir mais e por um período mais longo que o imaginado.

Ibovespa: - 0,41%, 116.498 pontos

As sinalizações foram feitas após a decisão de subir a taxa de juro americana em 0,75 ponto percentual pela quarta vez seguida para o intervalo entre 3,75% e 4%. O Fed indicou ainda que pode haver espaço para reduzir o ritmo de alta de juros na próxima decisão, em dezembro, ou na primeira do ano que vem. Mas parte relevante do mercado ainda vê um ajuste mais brando como improvável para este ano.

Segundo monitor de probabilidades do CME Group, as apostas estão dividas entre mais uma elevação de 0,75 p.p. e uma de 0,50 p.p. para dezembro, com cerca de 50% de chance cada.

Enquanto o mercado brasileiro esteve fechado na véspera, devido ao feriado de Finados, bolsas de Nova York registraram fortes quedas. O índice Nasdaq foi o quemais caiu, com baixa superior a 3%. Nesta quinta, os principais índices de Wall Street voltam a cair, seguido também das bolsas da Europa.

"Ninguém sabe ainda o que vai acontecer, porque tem muito dado para rolar. O de mais concreto é que na próxima decisão deve desacelerar a alta de juros. Há uma desaceleração da economia americana. Mas tá em aberto se a alta de juros vai parar em 5% ou 5,5%", disse em morning call Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Dólar estável

Além das bolsas, o câmbio sofre no exterior, com perspectivas de juros mais altos nos Estados Unidos. No Brasil, no entanto, o dólar zerou os ganhos do início da sessão, podendo chegar ao quinto pregão consecutivo de queda frente ao real. O movimento ocorre na contramão da alta da moeda americana no mercado internacional

Dólar: - 0,03%; R$ 5,117

Entre os destaques negativos está a libra esterlina cai para a mínima em duas semanas contra o dólar, mesmo após o Bank of England confirmar a alta de juros agressiva de 0,75 p.p. para 3% nesta manhã. Por lá, no entanto, a sinalização foi de que os juros devem subir menos que o esperado pelo mercado.