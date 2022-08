Petrobras é maior pagadora de dividendos no mundo no 2º trim.; veja ranking

A Petrobras (PETR3/PETR4) é a empresa que mais pagou dividendos no mundo considerando o segundo trimestre deste ano — foram R$ 87,8 bilhões em proventos, R$ 6,732 por cada ação preferencial e ordinária.

A conclusão é do Índice Global de Dividendos da sociedade gestora Janus Henderson, que possui US$ 299,7 bilhões sob gestão. O estudo é realizado desde 2009 com objetivo de analisar tendências de longo prazo sobre dividendos. Para este trimestre, foram analisados 1,2 mil pagamentos de dividendos de companhias ao redor do mundo.

O levantamento apontou dividendos trimestrais recordes de US$ 544,8 bilhões no segundo trimestre, 11,3% a mais em termos nominais na comparação ano a ano.

Com o pagamento, a Petrobras ficou pela primeira vez em primeiro lugar no ranking, foi também a primeira vez que a estatal entrou no top 10. A companhia ficou à frente de companhias como Nestlé, Rio Tinto e Microsoft.

Empresa País Segmento 1 Petrobras Brasil Produção de petróleo 2 Nestlé Suíça Alimentos 3 Rio Tinto Reino Unido/ Austrália Mineração 4 China Mobile China Telecomunicações 5 Mercedes-Benz Alemanha Automóveis 6 BNP Paribas França Bancos 7 Ecopetrol Colômbia Produção de petróleo 8 Allianz Alemanha Seguros 9 Microsoft Estados Unidos Tecnologia 10 Sanofi França Farmacêutico Fonte: Índice Global de Dividendos da sociedade gestora global Janus Henderson

O principal impulso veio de empresas dos Estados Unidos e da Europa. Ainda assim, os mercados emergentes tiveram destaque por conta das produtoras de petróleo — o pagamento de dividendos na região aumentou 22,5% na comparação anual.

“O aumento crescente dos preços do petróleo [no período] levou a um crescimento de US$ 14 bilhões em dividendos, metade dos quais veio da Petrobras, no Brasil, e grande parte do restante da Ecopetrol, na Colômbia”, informa o relatório.

Os pagamentos de dividendos no Brasil saltaram 163,6% em base subjacente, enquanto os pagamentos na Colômbia, representados exclusivamente pela Ecopetrol, foram 22 vezes maiores.