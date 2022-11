Petrobras (PETR4) anuncia R$ 43,7 bilhões em dividendos referentes ao 3º tri

A Petrobras (PETR3/PETR4) acaba de confirmar, em fato relevante, que o conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos de R$ 43,684 bilhões referentes ao resultado do terceiro trimestre que será divulgado hoje após o fechamento do pregão. Serão pagos R$ 3,3489 por ação preferencial e ordinária.

O valor é pouco menos da metade dos dividendos históricos pagos no trimestre passado, que somaram R$ 88 bilhões e levaram a companhia a ser a maior pagadora de dividendos do mundo no período.

Segundo a empresa, o valor está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas, que prevê que, em caso de endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões, a companhia poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (investimentos).

"Além disso, a política também prevê a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários, desde que sua sustentabilidade financeira seja preservada", informa o documento.

A companhia reforça ainda que o valor distribuído aos acionistas não impacta possíveis investimentos estratégicos. "Não existem investimentos represados por restrição financeira ou orçamentária e a decisão de uso dos recursos excedentes para remunerar os acionistas se apresenta como a de maior eficiência para otimização da alocação do caixa", defende a estatal.

Qual a data-com para receber os dividendos da Petrobras?

O pagamento será dividido em duas partes iguais nos meses de dezembro e janeiro. A primeira parcela, de R$ 1,67445, será paga em 20 de dezembro. A segunda, também de 1,67445, será paga um mês depois, em 19 de janeiro de 2023.

A data de corte (data-com) será 21 de novembro e os papéis passam a ser negociados como ex-dividendos a partir de 22 de novembro deste ano.

