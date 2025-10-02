Ibovespa opera em queda e perde os 145 mil pontos

O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 2. Por volta das 11h25, o índice operava em queda de 0,36%, aos 144.986 pontos. O dólar, por outro lado, sobe 0,26%, cotado a R$ 5,342.

Na véspera, o índice fechou com queda de 0,49%, aos 145.517 pontos. Já o dólar fechou em leve alta de 0,11%, cotado a R$ 5,328.

No radar hoje

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgou nesta quinta-feira que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo avançou 0,65% em setembro. O resultado representa uma forte aceleração em comparação à alta de 0,04% em agosto e ao avanço de 0,34% registrado na terceira quadrissemana do mês passado.

À noite, às 21h30, sai no Japão o PMI composto final de setembro, medido pela S&P Global e pelo Jibun Bank.

A agenda de eventos inclui, às 11h30, a participação de Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, na conferência UT Evolving Energy and Policy Landscape.

Já às 22h05, o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, discursa em um encontro de organizações econômicas em Osaka.

Mercados internacionais

Os mercados globais operam em alta nesta quinta-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente positivas. O Kospi, da Coreia do Sul, avançou 2,70% e renovou máxima histórica, impulsionado por Samsung Electronics e SK Hynix. O Kosdaq também subiu 1,05%.

No Japão, o Nikkei 225 ganhou 0,97%, enquanto o Topix recuou 0,24%. Já na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 1,13%. Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,92%, e o Sensex ficou estável. Os mercados da China e de Hong Kong permaneceram fechados por feriado.

Na Europa, os índices estendiam ganhos. Às 1125h, o Stoxx 600 avançava 0,61%, o DAX de Frankfurt subia 1,33% e o CAC 40, de Paris, ganhava 1,19%. Já o FTSE 100, de Londres, recuava 0,10%.

Nos Estados Unidos, os índices operavam em leve alta. O Nasdaq 100 caía 0,17%, o S&P 500 operava estável, e o Dow Jones ganhava 0,36%.