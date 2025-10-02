'10 milhões vão deixar de pagar imposto de renda', diz Haddad sobre projeto aprovado na Câmara

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 2, esperar um apoio no Senado "tão grande" quanto houve na Câmara dos Deputados ao projeto que isenta o Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

"Acredito que vamos ter um apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Foi uma votação histórica", afirmou o ministro.

A votação na Câmara foi unânime, com 493 votos favoráveis e nenhum contrário entre os deputados presentes. Haddad classificou a aprovação como "golaço" e reforçou que espera não ter problemas no Senado.

O ministro falou sobre como a condução do projeto ocorreu e a importância do diálogo aberto com a população.

"Foram alguns meses de tramitação em que houve a oportunidade de todo mundo se manifestar, contra argumentar", disse. "Acredito que foi um golaço do Congresso Nacional. Não acredito que vamos ter problema no Senado".

Projeto amplia isenção e cria alíquota mínima para mais ricos

O texto também reduz a cobrança para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Hoje, está isento apenas quem recebe até R$ 3.036 mensais, o equivalente a dois salários mínimos.

"10 milhões vão deixar de pagar imposto de renda e 5 milhões vão pagar menos do que pagam hoje. São 15 milhões de pessoas afetadas e você tem 141 mil pessoas que pagam uma alíquota média hoje de 2,5%", afirmou Haddad.

Além disso, o projeto aprovado estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês. Na prática, o aumento do imposto dos mais ricos deve compensar a redução do IR para os mais pobres.

A proposta é considerada um dos principais compromissos do governo Lula e peça-chave para atrair apoio da classe média nas eleições de 2026.

*Com informações do O Globo