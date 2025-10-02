Invest

Sem trégua: ação da Ambipar na bolsa cai mais de 65% — entenda o motivo

Companhia pediu proteção contra credores na semana passada e, desde então, perdeu bilhões de reais em valor de mercado

Ambipar: ações entram em leilão após tombo de mais de 60% (Ambipar/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15h26.

As ações da Ambipar (AMP3) perdem mais da metade de seu valor no pregão desta quinta-feira, 2. Às 15h20 (horário de Brasília), os papéis estavam em leilão, após caírem 65,13%. Na semana passada, a companhia entrou na Justiça com um pedido de proteção contra os seus credores.

O pedido, segundo a empresa, foi motivado pelos “impactos financeiros negativos” decorrentes de operações com derivativos ligados aos green bonds (títulos verdes, em português) emitidos pelo grupo. A empresa de gestão ambiental destacou que essa medida visa garantir a continuidade de suas operações e proteger seus ativos enquanto negocia alternativas com os credores.

Santander e Bradesco são os bancos com maior exposição à Ambipar, com um total de cerca de R$ 600 milhões e R$ 300 milhões em dívidas, respectivamente, segundo fontes ouvidas pelo INSIGHT.

Cerca de R$ 6 bilhões estavam em bonds no mercado internacional e outros R$ 3 bilhões em debêntures.

Na petição enviada a Justiça do Rio, a Ambipar afirma que entrou com processo por não concordar com a cobrança de chamadas de margem em contratos de derivativos em empréstimos firmados com o Deutsche Bank, que teriam chegado a mais de R$ 200 milhões nos últimos dias.

Olhando o balanço da Ambipar, é difícil entender por que a companhia entrou com um pedido de proteção contra execução de dívidas e está flertando com a recuperação judicial.

Ao fim de junho, a liquidez era abundante: quase R$ 5 bilhões em disponibilidades, dos quais R$ 2,6 bilhões em caixa ou outras aplicações de resgate imediato e mais R$ 2,1 bilhões num fundo de direito creditório (FIDC) com resgate entre 30 e 60 dias.

A medida extrema tomada pela Ambipar reforça uma dúvida que vinha pairando sobre o mercado e os credores nas últimas semanas: onde está o dinheiro da companhia?

