Ibovespa agora: bolsa abre em queda no primeiro pregão de 2024

O primeiro pregão de 2024 na bolsa de valores brasileira começou em baixa. Na abertura do mercado, o Ibovespa caía 0,59%, aos 133.389 pontos. Por aqui, investidores repercutem as projeções do Boletim Focus, e no exterior, tanto os PMIs da zona do euro, quanto dos Estados Unidos, ficam no radar. Junto a isso, novos ataques no Mar Vermelho agitam a cotação do petróleo.

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2024 foi mantida pelos economistas consultados pelo Banco Central, ficando em 1,52%, ante 1,50% de um mês atrás. Para o último ano findo, a mediana ficou em 2,92%. Já em relação à inflação deste ano, medida pelo IPCA, as estimativas caíram de 3,91% na semana passada para 3,90%. Para 2023, a projeção permanece aos 4,46%.

Outros números que os investidores repercutem, mas fora do Brasil, são da S&P Global, que divulgou o índice de gerentes de compras (PMI) de dezembro da zona do euro. Por lá, o indicador subiu para 44,4 ante 44,2 registrado no mês imediatamente anterior. Isso mostra uma leve tendência de expansão econômica, ainda que esteja abaixo dos 50 pontos.

Ibovespa agora

IBOV: -0,59%, aos 133.389 pontos.

E há ainda o PMI Industrial dos EUA de dezembro, que será divulgado às 11h45 (horário de Brasília), sendo aguardado pelos investidores globais. Na leitura anterior, o indicador ficou em 49,4. Junto a esses números, as expectativas ficam para amanhã, 3, quando serão divulgados o payroll e a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Por fim, o petróleo sobe nesta terça-feira em meio a novas tensões no Mar Vermelho. No final de semana, os EUA informaram ter atacado rebeldes Houthi, enquanto o Irã informou ter enviado um navio de guerra para o local – embora não tenha confirmado se o intuito é de fato apoiar o grupo.

Pontua-se que o ataque aumenta os temores de uma escalada da guerra em Gaza. Diante da possibilidade de que novos conflitos possam afetar a oferta do petróleo, tanto o Brent, quanto o WTI operam com altas. O primeiro sobe 2,10%, e o segundo, 2,26%.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,22%, a R$ 4,863.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

