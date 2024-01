Otimismo de Ano Novo, último Focus de 2023 e ataque no Mar Vermelho: 3 assuntos que movem o mercado

O ano virou e, ao menos na Europa, o otimismo que tomou os últimos pregões de 2023 permanece nos primeiros negócios de 2024, com bolsas em alta nesta manhã de terça-feira, 2. Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York indicam alguma estabilidade, após terem registrado fortes altas no último ano.

Otimismo de Ano Novo

O índice Nasdaq subiu mais de 40% em 2023, impulsionado pela inteligência artificial. O S&P 500, com menor concentração de big techs, subiu 24%. No Brasil, investidores chegam para o primeiro pregão do ano com o Ibovespa perto de sua máxima histórica, após ter subido mais de 20% no último ano, e com o dólar vindo de sua maior queda anual desde 2016. Melhora da percepção econômica e expectativas de que os Estados Unidos inicie o ciclo de queda de juros ainda no início deste ano contribuíram para o desempenho do câmbio brasileiro, mas o velho desafio fiscal continua para 2024.

Focus

As projeções para este ano também se mostraram mais otimistas. O boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 2, o último colhido em 2023, mostra que os economistas do mercado esperam um crescimento de 1,52% para este ano, quase o dobro do crescimento previsto para 2023 no início do ano passado. As perspectivas para o câmbio e inflação também são mais favoráveis, com projeção de IPCA em 3,90% e dólar a R$ 5,00 para o fim deste ano.

O IPCA de 2023, que será divulgado na segunda semana de janeiro, deve fechar em 4,46%, segundo as projeções de mercado. O percentual é acima do centro da meta, mas bem abaixo do esperado por economistas no início do ano passado. Ponto para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Campos Neto, visto pelo mercado como um símbolo de solidez no BC, chegará ao fim de seu mandato neste ano. Ao que tudo indica, Campos Neto não será reconduzido ao cargo como foi seu colega Jerome Powell, no Federal Reserve. Mas como será a nova gestão é um debate que ficará para 2025.

Até lá, Campos Neto ainda terá desafios concretos, como voltar a inflação para o centro da meta. O petróleo, como sempre, segue como um dos pontos de volatilidade.

Ataque no Mar Vermelho

Após ter caído por três meses seguidos, o barril de petróleo iniciou janeiro em alta de mais de 2% em meio às turbulências no Oriente Médio. No radar dos traders de commodities está, principalmente, o ataque a navios petroleiros no Mar Vermelho por rebeldes Houthi. O ataque aumenta os temores de uma escalada da guerra em Gaza. Mais um risco de 2023 que se estende para o novo ano.