Petróleo avança com envio de navio do Irã ao Mar Vermelho

O petróleo subiu depois que o Irã enviou um navio de guerra para o Mar Vermelho, aumentando a tensão no Oriente Médio. O cenário mais positivo para a demanda chinesa pela commodity também sustenta os preços.

O petróleo Brent chegou a dar um salto acima de 2%, para perto de US$ 79. A decisão do governo iraniano ocorreu após a Marinha dos EUA dizer que a embarcação foi alvejada ao responder a um pedido de socorro de um outro navio no Mar Vermelho, em mais um conflito no importante corredor marítimo nas últimas semanas. Ações de empresas de defesa e de transporte marítimo também avançavam nesta terça-feira, 2.

Ataques no Mar Vermelho

Ataques a navios mercantes na região levaram empresas a desviar rotas, incluindo porta-contêineres e transportadoras de gás. O impacto mais recente no petróleo vem na esteira de dois navios petroleiros que foram desviados para evitar carregamentos no Sudão, embora um tenha sido substituído por uma embarcação diferente. Ainda assim, apesar de algumas empresas e armadores se manterem afastados dessas rotas, um maior impacto sobre a oferta foi contido por enquanto.

A geopolítica ameaça injetar um novo ímpeto no mercado de petróleo, que no ano passado registrou queda pela primeira vez desde 2020. Com a chegada de 2024, investidores focam na oferta, uma vez que a elevada produção dos EUA e de outros fornecedores fora da Opep e de seus aliados ameniza os cortes do cartel.

“Momentum” do petróleo

Junto a isso, uma enorme cota de importação de petróleo da China, o maior comprador da commodity do mundo, contribui para o “momentum” do petróleo. Refinarias e tradings privadas receberam uma alocação para a compra de petróleo que quase igualou a recebida durante todo o ano passado, o que potencializa as perspectivas para o consumo do país.

“Os últimos acontecimentos no Mar Vermelho, o clima positivo nos mercados acionários europeus e as novas cotas de importação chinesas provavelmente estão empurrando o petróleo para cima”, disse Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS.

Os recentes cortes da Opep e de seus aliados entrarão em vigor neste trimestre, e poderiam ser prorrogados. Traders têm reagido com cautela em relação à promessa de 30 de novembro do cartel de reduzir ainda mais a produção, permanecendo céticos quanto à implementação da medida.

Uma delegação do movimento militante Houthi esteve reunida com autoridades no Teerã após a resposta dos EUA ao ataque a um porta-contêineres dinamarquês. A AP Moller-Maersk A/S suspendeu novamente todo o trânsito no Mar Vermelho para avaliar a situação na hidrovia.

