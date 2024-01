Não apostou na Mega da Virada? Saiba quando é o próximo sorteio da Mega-Sena

Se arrependeu de não tentar a sorte na Mega da Virada? Ainda dá tempo de começar o novo ano com milhões no bolso. De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, que administra as loterias nacionais, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, às 20h. O valor estimado do prêmio, até o momento, é de R$ 3 milhões.

As apostas para a próxima Mega-Sena podem ser realizadas até as 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, pelo site ou aplicativo.

A aposta mínima é de R$ 5 e permite que o apostador escolha seis números. Para aumentar as chances de ganhar, é possível apostar em mais números, aumentando o preço do bilhete.

Ao longo do ano, os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.​

Mega da Virada

O sorteio ocorreu neste domingo, às 20h30, em São Paulo, e o prêmio total foi de R$ 588.891.021, o maior na história desse concurso especial. Cinco sortudos acertaram os seis números da Mega da Virada 2023, cada ganhador faturou um prêmio de R$ 117.778.204,25.

Os seis números vencedores foram acertados por apostadores de Ipira (SC), Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e uma aposta realizada por meio eletrônico.

Além dos grandes ganhadores, outras 1.996 apostas acertaram cinco números, garantindo um prêmio de R$ 70.083,58 cada.

Outras 164.379 apostas marcaram quatro números sorteados, recebendo R$ 1.215,71 cada.