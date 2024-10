Ibovespa sobe puxado por Petrobras diante de escalada de conflito no Oriente Médio

O Ibovespa avança nesta terça-feira, 1, puxado pelas ações da Petrobras, que acompanham a valorização do petróleo no exterior.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,84%, aos 132.919 pontos

A valorização da commodity tem como pano de fundo notícias, citando fontes do governo americano, de que o Irã estaria preparando um ataque com mísseis a Israel. As informações foram divulgadas inicialmente pela Axios, Bloomberg e Washington Post. Na segunda-feira, 30, Israel iniciou uma operação por terra no Líbano, em ataque direcionado ao Hezbollah.

O petróleo brent, referência para a política de preços da Petrobras, sobe mais de 2% nesta terça.

A maior alta é a do Índice de Volatilidade Vix, conhecido como índice do medo por subir em períodos de aversão ao risco, dispara 22%.

No exterior, as bolsas atingiram o menor patamar do dia, após as notícias sobre o possível ataque iraniano, enquanto o dólar ganhou força no mundo. No Brasil, no entanto, o Ibovespa atingiu a máxima do dia, com a alta da Petrobras.

Dólar hoje

O dólar comercial sobe 0,23%, sendo negociado a R$ 5,459. Na última sessão, a moeda valorizou-se 0,19%, cotada a R$ 5,447.

Como é calculado o Índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, é o Ibovespa, calculado em tempo real com base na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso específico na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a R$ 1. Portanto, se o Ibovespa está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket acontece entre 17h25 e 17h45. Já as negociações do Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.