Possível ataque do Irã a Israel agita mercados; 'índice do medo' dispara

A escalada de conflitos no Oriente Médio movimenta os mercados nesta terça-feira, após notícias de fontes do governo americano indicarem um possível ataque de mísseis do Irã a Israel.

As informações foram inicialmente publicadas por veículos como Axios, Bloomberg e New York Times, e logo em seguida confirmadas pelo porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, que anunciou que os Estados Unidos haviam identificado "preparações" iranianas para atacar o país.

Os rumores provocaram uma onda de aversão ao risco e apostas na alta do petróleo. Bolsas ao redor do mundo saíram das máximas do dia, enquanto o dólar, que operava em queda nos países emergentes, reverteu para o campo positivo.

O petróleo Brent, negociado em Londres, sobe mais de 2% nesta manhã. O índice de volatilidade VIX, conhecido como índice do medo, subiu 23,62%, atingindo 20,64 pontos, com relatos sobre uma possível resposta do Irã.

O confronto com o Irã, por meio do Hezbollah, intensificou-se com a morte de um dos líderes, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo no Líbano, na sexta-feira, 27. O ataque seria uma retaliação à morte de Nasrallah. Na segunda-feira, 30, Israel iniciou uma operação terrestre no Líbano, direcionada ao Hezbollah.