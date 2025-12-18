Invest

Ibovespa sobe 0,38% e interrompe sequência de quedas com noticiário político

O principal índice acionário encerrou aos 157.923 pontos, distante da mínima de 157.124 pontos. Já o dólar fechou estável, aos R$ 5,523

Painel de cotações da B3 | Foto: Germano Lüders/Exame (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18h33.

O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira, 18, em alta de 0,38%, aos 157.923 pontos, interrompendo uma sequência de duas sessões consecutivas de queda, em um pregão marcado por forte volatilidade e sensibilidade ao noticiário político. O dólar fechou estável, com ligeira alta de 0,01%, cotado a R$ 5,523.

Após um início pressionado, com dólar e juros futuros em alta, o índice ganhou fôlego ao longo da tarde, acompanhando uma melhora marginal do humor dos investidores diante da percepção de que o cenário eleitoral para 2026 ainda está em aberto, o que reduziu parcialmente a aversão a risco nos ativos domésticos.

