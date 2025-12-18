Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quinta-feira, 18

O Ibovespa abre a sessão desta quinta-feira, 18, estável, com leve alta de 0,17% aos 157.559 pontos. Já o dólar opera em alta de 0,05% cotado a R$ 5,524.

A agenda desta quinta conta com indicadores importantes, tanto externo quanto interno. Por aqui, o mercado acompanha os dados do Relatório de Política Monetária do Banco Central (BC), divulgado às 8h. Às 11h, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, concede coletiva sobre o documento. Mais tarde, ocorre a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Investidores ainda repercutem a aprovação do projeto que elevou a tributação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), fintechs e bets.

Lá fora, o mercado está atento à decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), divulgado às 10h15 e ao discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) divulgou às 9h sua decisão de juros (confira abaixo).

Na Ásia, o dia foi de resultados mistos para os principais índices. No Japão, o Nikkei caiu 1%, fechando aos 49.001,50 pontos, enquanto em Seul o Kospi recuou 1,5%, aos 3.994,51 pontos.

Já em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,1%, para 25.498,13 pontos, embora o segmento de tecnologia tenha registrado queda de 0,7%.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 de Sydney terminou praticamente estável, com leve alta de 0,03%, aos 8.588,20 pontos.

Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem: Nasdaq (+0,82%), Dow Jones (+0,23%), S&P (+0,45%). Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,30%, todos às 10h30.

Relatório do BC

O Banco Central avalia, no Relatório de Política Monetária do quarto trimestre de 2025, que o cenário externo continua marcado por elevada incerteza, principalmente em função da conjuntura econômica e da condução da política econômica nos Estados Unidos, o que segue repercutindo nas condições financeiras globais.

No ambiente doméstico, a autoridade monetária observa que a atividade econômica caminha para uma moderação do ritmo de crescimento, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho permanece resiliente.

Em relação à inflação, o BC destaca que tanto os índices correntes quanto as expectativas recuaram desde o relatório anterior, embora ainda estejam acima da meta de 3%. Pelas projeções, a inflação mantém uma trajetória de desaceleração, mas não deve convergir para a meta antes do fim de 2027.

Ainda assim, na comparação com o relatório anterior, o Banco Central aponta uma revisão para baixo nas projeções inflacionárias, indicando um alívio marginal no balanço de riscos.

Além disso, o Relatório de Política Monetária traz uma leitura mais favorável para o crescimento da economia. O Banco Central revisou para cima a projeção de expansão do PIB em 2025, de 2,0% para 2,3%, e elevou marginalmente a estimativa para 2026, de 1,5% para 1,6%.

Agenda internacional

O cenário externo concentra uma série de eventos relevantes para os mercados. O Banco Central Europeu (BCE) divulgou sua decisão de política monetária. Assim como a expectativa, manteve a taxa de juros em 2,15%. Agora, investidores aguardam a coletiva da presidente da instituição, Christine Lagarde.

No Reino Unido, o Banco da Inglaterra confirmou o corte dos juros para 3,75%, em linha com as expectativas do mercado. A decisão, no entanto, foi dividida: cinco membros votaram a favor da redução, enquanto quatro defenderam a manutenção da taxa.

Além das decisões monetárias, os investidores agora analisam os dados mais recentes da inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro mostrou desaceleração: a inflação anual caiu para 2,7%, ante 3% em outubro, abaixo do consenso de 3,1%. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, recuou para 2,6% ao ano, de 3% anteriormente.

No mercado de trabalho, os pedidos semanais de auxílio-desemprego somaram 224 mil na semana encerrada em 13 de dezembro, uma leve queda em relação às 236 mil da semana anterior e praticamente em linha com o consenso de 225 mil.

Na terça-feira, o mercado ficou mais averso ao risco com o payroll dos Estados Unidos, divulgado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). O resultado superou a expectativa, apontando a abertura de 64 mil postos de trabalho em novembro, acima da projeção de 45 mil vagas no mês. Isso porque um mercado de trabalho mais forte pode atrapalhar novos cortes de juros nos Estados Unidos.