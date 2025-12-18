AtlasIntel: 75,2% concordam com indicação de Flávio por Bolsonaro

A decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em escolher o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), como seu candidato na eleição presidencial de 2026 é aprovada por 75,2% dos brasileiros, segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 18.

Os dados mostram que ainda que 17,1% discordam da escolha e outros 7,6% não souberam ou não responderam.

Entre os recortes demográficos, a aprovação da decisão de Jair é maior entre pessoas acima de 35 anos, com ensino fundamental e moradores do Nordeste, onde o percentual chega a 80%.

Ao questionar a rejeição dos nomes presidenciáveis, a pesquisa mostra que 45,6% não votariam em Flávio de jeito nenhum. O senador é o terceiro nome com maior rejeição, sendo superado apenas por Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio perde para Lula com 12 pontos de diferença

Na simulação de ume eventual segundo turno entre Lula e Flávio, o petista tem tem 53% contra 41% do filho mais velho de Bolsonaro, vantagem de 12 pontos percentuais.

Essa foi a primeira vez que o nome do senador foi incluído na pesquisa do instituto.

Nos cenários de primeiro turno em que é testado, Flávio aparece com percentuais que variam entre 21% e 29%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 18.154 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.