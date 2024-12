Fed corta juros em 0,25 ponto percentual – terceiro corte seguido

Pela terceira vez seguida, o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) cortou a taxa básica de juros da economia americana. Assim como o esperado pelo mercado, o corte foi na mesma magnitude do anterior, em 0,25 ponto percentual (p.p.), levando o fed funds para a faixa de 4,25% a 4,50%.

O corte em menor proporção não foi uma surpresa para o mercado. A economia americana mais resiliente e um mercado de trabalho desacelerando de forma mais lenta do que o previsto é o que explicam o corte em 0,25 p.p..

O último payroll, relatório de empregos do setor privado não-agrícola, mostrou que os EUA criaram 227 mil vagas em novembro, acima da mediana das expectativas que apontava para uma criação de 211 mil vagas, segundo dados do Departamento de Trabalho americano.

Em agosto, o próprio Jerome Powell, presidente do Fed, havia alertado sobre riscos de uma desaceleração mais intensa no mercado de trabalho durante seu discurso no Simpósio de Política Econômica em Jackson Hole.

