Ibovespa destoa de NY e fecha em alta de quase 1%; na semana avança 2,16%

O Ibovespa fechou em alta as negociações nesta sexta-feira, 12, e ainda na primeira hora de negociação retornou aos 160 mil pontos. A principal referência acionária do mercado brasileiro subiu 0,99%, aos 160.766 pontos.

Na semana, o índice acumulou 2,16% de ganhos, parcialmente revertendo as perdas de uma semana atrás, quando caiu 4,31%, no pior resultado do ano e desde 2021. A queda teve relação com a confirmação da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência em 2026.

O anúncio contrariou a expectativa majoritária dos agentes financeiros de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoiaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), consolidando uma coalizão da direita.

Segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, ainda há muita influência do anúncio. "O mercado interpreta que tem uma grande chance dele ir para o segundo turno, mas que dificilmente ele teria um favoritismo para vencer as eleições, porque ele ainda dividiria aqueles eleitores mais ao centro, dos indecisos", disse Cruz.

Mas houve um alívio parcial na sessão de hoje com o Flávio acenando ao mercado. "Ao longo da semana, quando ele começa a falar da sua questão econômica, visitar o mercado financeiro, o mercado dá uma leve respirada sobre esse tema, mas eu entendo que ainda tem muita coisa para acontecer", complementou.