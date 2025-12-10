Economia

Com manutenção da Selic, Brasil segue com 2º maior juro real do mundo

Levantamento aponta índice de 9,44% para o Brasil, que fica atrás apenas da Turquia no ranking mundial

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20h02.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 20h03.

Com a manutenção da Selic em 15% ao ano, o Brasil segue no segundo lugar no ranking mundial de juros reais, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidir nesta quarta-feira, 10, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime na quarta manutenção consecutiva da Selic.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.

De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,44%. O país está atrás apenas da Turquia, que registrou a taxa de juros de 10,33%.

A Dinamarca tem o menor juro entre os países do ranking, com -2,29%.

No ranking geral feito entre 166 países, 8,43% mantiveram os juros, 53,61% elevaram e 37,95% cortaram.

Em termos nominais, O Brasil permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 39,5% ao ano.

De acordo com o relatório, "o cenário de incertezas inflacionárias locais continua dada a questão fiscal que cria tensão, ainda que a inflação tenha demonstrado alívio em diversos itens e em confluência com a queda global do dólar".

Ranking de maiores juros reais do mundo

RankingPaísTaxa de juros real 
1Turquia10,33%
2Brasil9,44%
3Rússia7,89%
4Argentina7,14%
5México4,21%
6Indonésia2,44%
7Hungria2,14%
8África do Sul2,07%
9Israel1,91%
10Filipinas1,79%
11Reino Unido1,43%
12Índia1,27%
13Austrália1,09%
14Hong Kong0,69%
15Chile0,58%
16República Tcheca0,58%
17Malásia0,51%
18Coreia do Sul0,48%
19Estados Unidos0,40%
20Grécia0,39%
21Itália0,35%
22Bélgica0,30%
23França0,19%
24Alemanha0,03%
25Espanha0,02%
26Portugal-0,06%
27Áustria-0,08%
28Nova Zelândia-0,08%
29Polônia-0,10%
30Tailândia-0,26%
31China-0,47%
32Taiwan-0,50%
33Cingapura-0,79%
34Colômbia-0,86%
35Suíça-0,96%
36Japão-1,09%
37Suécia-1,15%
38Canadá-1,53%
39Holanda-1,96%
40Dinamarca-2,29%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

RankingPaísTaxa (%)
1Turquia39,50%
2Argentina29,00%
3Rússia16,50%
4Brasil15,00%
5Colômbia9,25%
6México7,25%
7África do Sul6,75%
8Hungria6,50%
9Índia5,25%
10Indonésia4,75%
11Filipinas4,75%
12Chile4,75%
13Israel4,25%
14Hong Kong4,25%
15Polônia4,00%
16Reino Unido4,00%
17Estados Unidos3,75%
18Austrália3,60%
19República Tcheca3,50%
20China3,00%
21Malásia2,75%
22Coreia do Sul2,50%
23Nova Zelândia2,25%
24Canadá2,25%
25Alemanha2,15%
26Áustria2,15%
27Espanha2,15%
28Grécia2,15%
29Holanda2,15%
30Portugal2,15%
31Bélgica2,15%
32França2,15%
33Itália2,15%
34Taiwan2,00%
35Suécia1,75%
36Dinamarca1,60%
37Tailândia1,50%
38Cingapura1,15%
39Japão0,50%
40Suíça0,00%

