Com manutenção da Selic, Brasil segue com 2º maior juro real do mundo

Com a manutenção da Selic em 15% ao ano, o Brasil segue no segundo lugar no ranking mundial de juros reais, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidir nesta quarta-feira, 10, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime na quarta manutenção consecutiva da Selic.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.

De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,44%. O país está atrás apenas da Turquia, que registrou a taxa de juros de 10,33%.

A Dinamarca tem o menor juro entre os países do ranking, com -2,29%.

No ranking geral feito entre 166 países, 8,43% mantiveram os juros, 53,61% elevaram e 37,95% cortaram.

Em termos nominais, O Brasil permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 39,5% ao ano.

De acordo com o relatório, "o cenário de incertezas inflacionárias locais continua dada a questão fiscal que cria tensão, ainda que a inflação tenha demonstrado alívio em diversos itens e em confluência com a queda global do dólar".

Ranking de maiores juros reais do mundo

Ranking País Taxa de juros real 1 Turquia 10,33% 2 Brasil 9,44% 3 Rússia 7,89% 4 Argentina 7,14% 5 México 4,21% 6 Indonésia 2,44% 7 Hungria 2,14% 8 África do Sul 2,07% 9 Israel 1,91% 10 Filipinas 1,79% 11 Reino Unido 1,43% 12 Índia 1,27% 13 Austrália 1,09% 14 Hong Kong 0,69% 15 Chile 0,58% 16 República Tcheca 0,58% 17 Malásia 0,51% 18 Coreia do Sul 0,48% 19 Estados Unidos 0,40% 20 Grécia 0,39% 21 Itália 0,35% 22 Bélgica 0,30% 23 França 0,19% 24 Alemanha 0,03% 25 Espanha 0,02% 26 Portugal -0,06% 27 Áustria -0,08% 28 Nova Zelândia -0,08% 29 Polônia -0,10% 30 Tailândia -0,26% 31 China -0,47% 32 Taiwan -0,50% 33 Cingapura -0,79% 34 Colômbia -0,86% 35 Suíça -0,96% 36 Japão -1,09% 37 Suécia -1,15% 38 Canadá -1,53% 39 Holanda -1,96% 40 Dinamarca -2,29%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.