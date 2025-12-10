Com manutenção da Selic, Brasil segue com 2º maior juro real do mundo

Colaboradora
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20h02.
Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 20h03.
Com a manutenção da Selic em 15% ao ano, o Brasil segue no segundo lugar no ranking mundial de juros reais, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidir nesta quarta-feira, 10, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime na quarta manutenção consecutiva da Selic.
O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.
De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,44%. O país está atrás apenas da Turquia, que registrou a taxa de juros de 10,33%.
A Dinamarca tem o menor juro entre os países do ranking, com -2,29%.
No ranking geral feito entre 166 países, 8,43% mantiveram os juros, 53,61% elevaram e 37,95% cortaram.
Em termos nominais, O Brasil permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 39,5% ao ano.
De acordo com o relatório, "o cenário de incertezas inflacionárias locais continua dada a questão fiscal que cria tensão, ainda que a inflação tenha demonstrado alívio em diversos itens e em confluência com a queda global do dólar".
|Ranking
|País
|Taxa de juros real
|1
|Turquia
|10,33%
|2
|Brasil
|9,44%
|3
|Rússia
|7,89%
|4
|Argentina
|7,14%
|5
|México
|4,21%
|6
|Indonésia
|2,44%
|7
|Hungria
|2,14%
|8
|África do Sul
|2,07%
|9
|Israel
|1,91%
|10
|Filipinas
|1,79%
|11
|Reino Unido
|1,43%
|12
|Índia
|1,27%
|13
|Austrália
|1,09%
|14
|Hong Kong
|0,69%
|15
|Chile
|0,58%
|16
|República Tcheca
|0,58%
|17
|Malásia
|0,51%
|18
|Coreia do Sul
|0,48%
|19
|Estados Unidos
|0,40%
|20
|Grécia
|0,39%
|21
|Itália
|0,35%
|22
|Bélgica
|0,30%
|23
|França
|0,19%
|24
|Alemanha
|0,03%
|25
|Espanha
|0,02%
|26
|Portugal
|-0,06%
|27
|Áustria
|-0,08%
|28
|Nova Zelândia
|-0,08%
|29
|Polônia
|-0,10%
|30
|Tailândia
|-0,26%
|31
|China
|-0,47%
|32
|Taiwan
|-0,50%
|33
|Cingapura
|-0,79%
|34
|Colômbia
|-0,86%
|35
|Suíça
|-0,96%
|36
|Japão
|-1,09%
|37
|Suécia
|-1,15%
|38
|Canadá
|-1,53%
|39
|Holanda
|-1,96%
|40
|Dinamarca
|-2,29%
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.
|Ranking
|País
|Taxa (%)
|1
|Turquia
|39,50%
|2
|Argentina
|29,00%
|3
|Rússia
|16,50%
|4
|Brasil
|15,00%
|5
|Colômbia
|9,25%
|6
|México
|7,25%
|7
|África do Sul
|6,75%
|8
|Hungria
|6,50%
|9
|Índia
|5,25%
|10
|Indonésia
|4,75%
|11
|Filipinas
|4,75%
|12
|Chile
|4,75%
|13
|Israel
|4,25%
|14
|Hong Kong
|4,25%
|15
|Polônia
|4,00%
|16
|Reino Unido
|4,00%
|17
|Estados Unidos
|3,75%
|18
|Austrália
|3,60%
|19
|República Tcheca
|3,50%
|20
|China
|3,00%
|21
|Malásia
|2,75%
|22
|Coreia do Sul
|2,50%
|23
|Nova Zelândia
|2,25%
|24
|Canadá
|2,25%
|25
|Alemanha
|2,15%
|26
|Áustria
|2,15%
|27
|Espanha
|2,15%
|28
|Grécia
|2,15%
|29
|Holanda
|2,15%
|30
|Portugal
|2,15%
|31
|Bélgica
|2,15%
|32
|França
|2,15%
|33
|Itália
|2,15%
|34
|Taiwan
|2,00%
|35
|Suécia
|1,75%
|36
|Dinamarca
|1,60%
|37
|Tailândia
|1,50%
|38
|Cingapura
|1,15%
|39
|Japão
|0,50%
|40
|Suíça
|0,00%