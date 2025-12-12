Larry Ellison perde $24,9 bilhões após queda nas ações da Oracle

Larry Ellison, cofundador da Oracle Corp., viu sua fortuna despencar $24,9 bilhões após uma queda de 11% nas ações da empresa, registrada na quinta-feira, 11.

O declínio nos papéis da Oracle veio depois de um relatório de resultados financeiros decepcionantes. Apesar dos investimentos pesados da empresa em centros de dados de IA, surgiram preocupações sobre a velocidade com que esses gastos estão sendo convertidos em receitas, o que gerou desconforto entre os investidores.

Essa queda nas ações fez com que Ellison perdesse a segunda posição no Bloomberg Billionaires Index, caindo para terceiro lugar, após ter superado brevemente Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo há três meses. Mesmo com o declínio, sua participação na Oracle — ainda o maior componente de sua riqueza — é avaliada em cerca de $202,8 bilhões.

Desafios com Gastos e Dívidas

Apesar de ser um dos maiores nomes no setor de IA, o aumento exponencial dos gastos da Oracle, que subiram para $12 bilhões no último trimestre, tem gerado inquietação entre os investidores.

O aumento das dívidas da empresa, que deverá quase triplicar até o ano fiscal de 2028, coloca pressão sobre suas ações. Além disso, o custo para segurar a dívida da Oracle contra um possível calote subiu para o nível mais alto em mais de dois anos.

Segundo a Bloomberg, esse cenário marca uma grande reviravolta para Ellison, que havia atingido o auge de sua fortuna em setembro, quando as ações da Oracle subiram 36% após resultados financeiros positivos. No entanto, as ações caíram cerca de 40% desde aquele pico, impactando fortemente sua fortuna.

Preocupações com Aquisições e Liquidez

A perda de $24,9 bilhões na fortuna de Ellison também ocorre em um momento em que ele está investindo no processo de aquisição da Warner Bros. Discovery, com um oferta hostil de $108 bilhões para a empresa, em parceria com a RedBird Capital Partners.

O movimento inclui uma oferta em dinheiro de $30 por ação, o que gerou especulações sobre o impacto na liquidez de Ellison.

Apesar da perda financeira, Ellison ainda mantém considerável riqueza em dinheiro e ativos, mas grande parte de sua fortuna está atrelada a bens imóveis e arte, além de uma parte de suas ações da Oracle, que ele usou como garantia para dívidas pessoais. Isso torna difícil para Ellison acessar rapidamente o dinheiro necessário para possíveis aquisições.

Projeções para o Futuro

O cenário atual representa um retrocesso para Ellison, mas, ao mesmo tempo, a Oracle continua investindo no longo prazo em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial. Contudo, os investidores estão ficando mais cautelosos devido ao crescente nível de dívidas da empresa e à sua capacidade de gerar retornos imediatos com os gastos elevados.

Apesar da queda, Ellison continua significativamente mais rico do que no ano passado, com um patrimônio $94,9 bilhões maior do que no mesmo período de 2024.

O futuro financeiro de Ellison segue incerto, com investimentos e possíveis aquisições em andamento, mas sua fortuna pode continuar a ser afetada pela volatilidade das ações da Oracle e pela performance futura da empresa.